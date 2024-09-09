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陸提中美關係新「三不」 台灣問題是第一條不可逾越紅線

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中美近期互動頻繁，圖為大陸國家主席習近平8月29日在北京會見白宮國安顧問蘇利文。（新華社）
中美近期互動頻繁，圖為大陸國家主席習近平8月29日在北京會見白宮國安顧問蘇利文。（新華社）

中美近期互動頻繁，大陸國安部9日發文提出中美關係的四個「沒有變」、五個「關鍵」和三個「不」。關於中美關係新三不，文章強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

大陸國安部在這篇題為「以正確相處之道推動中美關係保持穩定」的文章中稱，近日，白宮國安顧問蘇利文受邀訪華，中美在北京舉行新一輪戰略溝通。但中美兩個大國打交道，首先是要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。對此，中共中央總書記習近平提出了四個「沒有變」：

一、中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；

二、中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；

三、中方堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；

四、中方賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

另，去年以來，中美雙方分別在維也納、馬爾他、曼谷和北京進行了四輪戰略溝通。此次戰略溝通中方提出了保持兩國關係穩定發展的五個「關鍵」：

一、中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航；

二、中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報；

三、中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待；

四、中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎；

五、中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。

大陸國安部表示，此次戰略溝通中方還提出三個「不」構建中美關係「防火牆」： 

一、「紅線」不能逾越。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力有多強，美國是心知肚明的。台灣屬於中國，中國必將統一。台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，支持中國和平統一。文章強調，「對台獨勢力的肆意挑釁，我們必予以反制」。

二、「主權」不容置疑。中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益。美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。

三、「國家安全」不能泛化。國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域更要科學界定。美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。

文章最後表示，希望美方同中方相向而行，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，推動中美關係保持穩定，並在此基礎上，爭取好起來、向前走。

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