「非常想去中國」教宗盼會見當地主教和天主子民 曝最想去上海這一地

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）目前正在進行其亞洲和大洋洲四國的行程，包括印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡等都在參觀國家之列，惟大陸不在其列，不過，在方濟各啟程前，梵蒂岡發出其在耶穌會中華省媒體的專訪。他坦言，非常想去中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，希望與大陸的主教們和「忠誠的天主子民」會面。

據美國之音報導，觀察家指，方濟各行程並沒有大陸，但梵蒂岡刊出耶穌會中華省媒訪問「耐人尋味」。方濟各在訪問中針對大陸教徒說道，「他們是那麼忠誠的子民。經歷許多事，卻依然（對信仰）保持忠誠」。他強調，中華民族擁有「希望」的感染力，「這是一件非常美好的事」。這民族是個「偉大的民族」，因此「不要糟蹋這份遺產，應耐心地將這份遺產傳承下去」。

報導提到，這並非方濟各首次積極談論大陸，儘管梵蒂岡承認台灣的中華民國，與大陸無外交關係。自1929年梵蒂岡成為獨立國家來，也從未有教宗到大陸訪問。值得注意的是，方濟各2013年成為教宗，在對外訪問中頻繁與大陸保持溝通，凡飛越大陸領空都會發出電報問候。鑑於此，外界預期，教宗接下來到訪新加坡時，將有另一次機會向北京伸出「友誼之手」。新加坡大約四分之三的人口為華裔，華語為其官方語言。

此外，教宗此行未將大陸排在行程之中，但已有許多大陸教徒赴星國期盼能有機會能見到方濟各。大陸教徒陶女士稱，與她同行的幾人都希望能在星國見到方濟各，向他表達在大陸生活和實踐天主教信仰過程中遇到的「困難」。「我們的宗教自由受限、教會活動只能是隱藏著進行、地方政府對宗教組織的干預越來越多」，希望得到來自教宗和教會的精神支持和鼓勵。

而另一名匿名的大陸教徒則說指，希望梵蒂岡能與大陸進行更多「有效的對話和溝通」，以改善信徒的處境並獲基本宗教自由。「希望教宗和教會能更關注中國信徒的困境。」

澳洲迪肯大學研究國際關係和安全研究的教授巴頓（Greg Barton）在談到教宗為何不選擇大陸作為訪問對象時，他表示大陸是個非常重要的國家，但訪問大陸面臨許多挑戰。「對中國教宗應該進行一次專門的訪問，而不是將其與其他國家的訪問合併。」

巴頓認為，教宗及其辦公室在處理大陸問題時採取謹慎的態度。「他們需要現實地考慮他們能夠產生的影響，以及如何平衡教會在中國的利益。雖然教宗可能希望推動變革，但必須考慮到教會在中國社區的實際情況，並避免採取可能導致教會社區受損的措施。」