大陸雖以1.62兆鉅資支持 但非洲國家更需要債務減免

日前舉行的中非合作論壇北京峰會上，中國國家主席習近平雖宣布未來3年提供人民幣3600億元（約新台幣1.62兆元）的資金支持，但路透社注意到，許多非洲國家更想尋求的債務減免，中國方面卻未能提供。

美聯社先前報導，非洲聯盟（African Union）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）在北京峰會開幕式致詞時直接呼籲，希望中國能幫助非洲國家解決償還債務的困難。對許多非洲國家來說，當務之急是減免債務，讓債務國經濟得到「至關重要的喘息空間」。

美國之音（VOA）先前報導，也出席這場峰會的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5日表示，許多非洲國家深陷債務泥沼，無法獲得有效的債務減免，且資源不足，難以投資於可持續的發展。因此，非洲的債務狀況是不可持續的，否則會引發社會動盪。

路透社7日報導，中國（習近平）在峰會中承諾，3年內向非洲國家提供3600億元的信貸額度和投資，但卻沒有在峰會中承諾提供許多非洲國家所尋求的債務減免。

報導指出，2000年啟動的中非合作論壇，在2013年習近平推出「一帶一路」倡議後發揮了更大的作用。在2015及2018年的論壇上，中國都提供了600億美元的資金支持，寫下了中國對非洲貸款的高峰。相形之下，習近平這次的承諾低於此數，但高於2021年論壇的數目。

這項報導直指，在上述的鼎盛時期，中國資助了非洲的公路、鐵路和橋梁建設。但2019年以來，相關資金趨於枯竭，導致非洲的相關建設計畫陷入停滯。

華爾街日報日前報導，中國是非洲最大的貿易夥伴，貿易總額已從21世紀初的120億美元，激增至2023年的2820億美元，創下歷史新高。但雙邊貿易卻嚴重失衡，中國對非洲的出口額達1730億美元，而非洲對中國的出口額卻只有1090億美元。

美聯社提到，一些非洲國家領導人為了減少本國貿易赤字，紛紛要求中國協助擴大它們的農產品出口，同時幫助這些國家的經濟工業化。