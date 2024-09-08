盼會見當地主教和天主子民 教宗喊想去大陸：經歷許多事卻依然保持忠誠

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中央社／ 台北8日電
天主教教宗方濟各日前接受耶穌會中華省媒體專訪時表示，他「非常想去」中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，並希望與中國的主教們和「忠誠的天主子民」會面。法新社
天主教教宗方濟各日前接受耶穌會中華省媒體專訪時表示，他「非常想去」中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，並希望與中國的主教們和「忠誠的天主子民」會面。法新社

天主教教宗方濟各日前接受耶穌會中華省媒體專訪時表示，他「非常想去」中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，並希望與中國的主教們和「忠誠的天主子民」會面。而據美媒報導，已有中國天主教徒飛往新加坡，希望見到方濟各。

綜合美國之音（VOA）中文網等媒體報導，教宗方濟各（Pope Francis）在日前啟程訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶及新加坡前，梵蒂岡發布了耶穌會中華省媒體對他的上述專訪。觀察家指出，方濟各的行程並不包括中國，使這一表態耐人尋味。

根據報導，方濟各形容中國的天主教徒說，「他們是那麼忠誠的子民…他們經歷了許多事，卻依然（對天主教）保持忠誠」。

方濟各在訪談中說，中華民族「擁有『希望』的感染力，這是一件非常美好的事」。這個民族是一個「偉大的民族」，因此「不要糟蹋這份遺產，應該耐心地將這份遺產傳承下去」。

外界預期，方濟各下週到訪新加坡時，將有另一次機會向北京伸出友誼之手。新加坡約3/4人口為華裔，華語為官方語言。而根據報導，已有中國天主教徒專程前往新加坡，希望能覲見方濟各。

根據報導，已抵達新加坡的天主教徒陶女士向美國之音表示，她與數名同行者都希望在新加坡能見到教宗，向他表達在中國生活及「實踐天主教信仰過程中遇到的困難」。

陶女士直指，包括她在內的天主教信徒們宗教自由受限，教會活動只能是「隱藏著進行」，且地方政府對宗教組織的干預越來越多。同行者們會請教宗為她們的「信仰之旅」祈禱，希望得到來自教宗和教會的精神支持和鼓勵。

另一名不願具名的中國天主教徒指出，希望梵蒂岡能與中國政府進行更多有效的對話和溝通，以改善中國天主教徒的處境，並獲得基本宗教自由。同時希望教宗和教會能更關注中國信徒的困境。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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