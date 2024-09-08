散播台獨言論且「屢教不改」 環時控美國駐陸翻譯人員：冒犯中國社會

大陸官媒環球時報8日指出，美國駐中國大陸某總領館一名負責翻譯的人員，「具有強烈的『台獨』傾向」，多次在公開活動中散布台獨言論，故意將「中華人民共和國」翻譯為「中華民國」，並拒絕認錯反指陸方對其汙衊。報導引述知情人士稱，若該名人士我行我素，屢教不改，「中國人民是肯定不歡迎的」。

環球時報報導，上述美方人員還在與陸方人員接觸時，多次發表「台灣本來就是一個獨立國家」等「極端言論」。環球時報認為，這名人員「不僅思想扭曲，且行為出格，在對外活動中惡意推搡中國地方外辦官員，態度惡劣，飛揚跋扈」。

報導引述知情人士批評，美國政府派出的駐中國大陸人員居然如此言行不端，不知道是其本人出了問題，「還是美駐華使領館管教不嚴」。但可肯定的是，「她的言行冒犯了中國社會，違反了美國政府堅持的『一個中國政策』，違反了《維也納領事公約》和《中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約》。」

他再批，「這樣一個人，如果我行我素，屢教不改，中國人民是肯定不歡迎的。」

消息一出，不少網友在該則新聞微博底下留言表示，「將其驅逐出境，並宣布她（為）不受歡迎的人」，「永不發簽證」。有人說，「直接宣布是『不受歡迎的人』，驅逐出境，限期離開。都什麼時候了，不是請客吃飯」。

還有人標註「美國駐華大使館」微博帳號寫道，「哪個總領館的？自己說唄，這麼勇的僱員，弄回美國，不管是哈里斯（台稱賀錦麗）還是川普，都需要這種貨色站台的，趕緊的，別拖了。」

據了解，美國目前在大陸於北京設立大使館，並在廣州、上海、瀋陽及武漢設立總領事館。