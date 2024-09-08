快訊

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

3輛遊覽車全滿！120人北上聲援 新竹小草嘆：柯文哲就是太清廉

恭喜！女兒萌照曝光 吳姍儒順利生下第二胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散播台獨言論且「屢教不改」 環時控美國駐陸翻譯人員：冒犯中國社會

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒《環球時報》引述知情人士稱，美國駐中國大陸某總領館有翻譯人員，不斷在大陸發表台獨言論，且「屢教不改」。（美聯社）
大陸官媒《環球時報》引述知情人士稱，美國駐中國大陸某總領館有翻譯人員，不斷在大陸發表台獨言論，且「屢教不改」。（美聯社）

大陸官媒環球時報8日指出，美國駐中國大陸某總領館一名負責翻譯的人員，「具有強烈的『台獨』傾向」，多次在公開活動中散布台獨言論，故意將「中華人民共和國」翻譯為「中華民國」，並拒絕認錯反指陸方對其汙衊。報導引述知情人士稱，若該名人士我行我素，屢教不改，「中國人民是肯定不歡迎的」。

環球時報報導，上述美方人員還在與陸方人員接觸時，多次發表「台灣本來就是一個獨立國家」等「極端言論」。環球時報認為，這名人員「不僅思想扭曲，且行為出格，在對外活動中惡意推搡中國地方外辦官員，態度惡劣，飛揚跋扈」。

報導引述知情人士批評，美國政府派出的駐中國大陸人員居然如此言行不端，不知道是其本人出了問題，「還是美駐華使領館管教不嚴」。但可肯定的是，「她的言行冒犯了中國社會，違反了美國政府堅持的『一個中國政策』，違反了《維也納領事公約》和《中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約》。」

他再批，「這樣一個人，如果我行我素，屢教不改，中國人民是肯定不歡迎的。」

消息一出，不少網友在該則新聞微博底下留言表示，「將其驅逐出境，並宣布她（為）不受歡迎的人」，「永不發簽證」。有人說，「直接宣布是『不受歡迎的人』，驅逐出境，限期離開。都什麼時候了，不是請客吃飯」。

還有人標註「美國駐華大使館」微博帳號寫道，「哪個總領館的？自己說唄，這麼勇的僱員，弄回美國，不管是哈里斯（台稱賀錦麗）還是川普，都需要這種貨色站台的，趕緊的，別拖了。」

據了解，美國目前在大陸於北京設立大使館，並在廣州、上海、瀋陽及武漢設立總領事館。

中國人 北京 台獨 大使館 美國

延伸閱讀

美駐中某總領館翻譯人員 被指散布「台獨」言論

秘魯主流媒體關注林佳龍呼籲聯合國納入台灣

林佳龍投書加媒：中國扭曲2758號決議阻台參與國際

中反制加國關稅 啟動全球首例「反歧視調查」

相關新聞

盼會見當地主教和天主子民 教宗喊想去大陸：經歷許多事卻依然保持忠誠

天主教教宗方濟各日前接受耶穌會中華省媒體專訪時表示，他「非常想去」中國，尤其是訪問上海佘山的聖母朝聖地，並希望與中國的主...

散播台獨言論且「屢教不改」 環時控美國駐陸翻譯人員：冒犯中國社會

大陸官媒環球時報8日指出，美國駐中國大陸某總領館一名負責翻譯的人員，「具有強烈的『台獨』傾向」，多次在公開活動中散布台獨...

美國施壓？荷蘭擴大限制光刻機出口 中國芯片自主更難了

荷蘭政府日前宣布擴大光刻機出口限制，要求產業巨頭艾司摩爾（ASML）旗下兩款先進製程的深紫外光刻機，若需出口至歐盟以外國...

王毅會美氣候特使 喊「中美當夥伴而非對手」

中國外交部長王毅日前「應約」與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔會面。王毅說，今年是中美建交45周年，「45年風風雨雨...

美中商貿二次會議 301關稅、制裁中企等議題交鋒

繼今年4月首次會議後，中國與美國7日第二度舉行「商貿工作組」副部長級會議，中方重點就美對中301關稅、制裁中國企業等表達...

中搶西藏話語權動作頻頻 再設國際傳播中心

中國近期持續在西藏話語權上有所動作，去年底第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇將西藏英譯名Tibet改為漢語拼音的「Xiza...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。