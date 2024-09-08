聲稱要「講好西藏故事」 大陸在西藏設國際傳播中心
中國近年持續在西藏爭取話語權，除了將西藏英文譯名由Tibet改為Xizang外，近日更在西藏成立國際傳播中心，聲稱要「講好西藏故事」，構建涉藏對外話語體系和敘事體系，讓國際受眾「聽得懂、記得住」。
綜合中國新聞網及西藏日報近日報導，西藏拉薩2日舉行「構建更有效力的涉藏國際傳播體系」圓桌會議系列活動，由中共西藏自治區黨委宣傳部、中國外文局聯合主辦。會中，「西藏國際傳播中心」正式揭牌成立。
西藏自治區黨委書記王君正表示，西藏國際傳播中心的成立對於進一步提升涉藏國際傳播效能，加強和改進對外宣傳工作，助力西藏長治久安和高品質發展具有重要意義；希望西藏國際傳播中心不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，努力推動西藏國際傳播事業高品質發展。
王君正表示，要完整準確全面貫徹中共總書記習近平關於西藏工作的指示和「新時代黨的治藏方略」，紮實有力展開涉藏外宣工作，「講好西藏故事」，完善外宣工作體制機制，「構建涉藏對外話語體系和敘事體系，讓國際受眾聽得懂、記得住」。
近年中國持續爭取西藏話語權，2023年10月召開的第3屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇，西藏的英文翻譯由Tibet改為漢語拼音Xizang。當時有分析認為，中共有意強化其對西藏統治的合法性，並在國際上主導相關話語權。
西藏的人權問題一直受國際社會關注。2023年聯合國曾發表報告，指西藏有約100萬名藏族孩童被迫送進中國寄宿學校「強迫同化」，漸漸忘記母語，身分認同被侵蝕，有違國際人權準則。
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