美駐中某總領館翻譯人員 被指散布「台獨」言論
環球時報今天報導，美國駐中國某個總領館一名翻譯人員多次在公開活動中散布「台獨」言論，故意將「中華人民共和國」翻譯為「中華民國」，並多次發表「台灣本來就是一個獨立國家」等言論，若「屢教不改，中國人民是肯定不歡迎的」。
環球時報引述一名知情人士表示，美國駐中國某總領館一名負責翻譯的工作人員具有強烈的「台獨」傾向，多次在公開活動中散布「台獨」言論，故意將「中華人民共和國」翻譯為「中華民國」。在中方人員指出錯誤後，該工作人員拒絕認錯，反而指責中方官員對其污蔑。
報導又指，該工作人員還在與中方人員接觸時多次發表「台灣本來就是一個獨立國家」等極端言論，「她不僅思想扭曲，而且行為出格，在對外活動中惡意推擠中國地方外辦官員，態度惡劣，飛揚跋扈」。
報導表示，美國政府派出的駐中國人員居然如此言行不端，「不知道是她本人出了問題，還是美駐華使領館管教不嚴」，但可以肯定她的言行冒犯了中國社會，違反了美國政府堅持的一個中國政策、「維也納領事公約」和「中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約」。
報導說，如果該翻譯人員屢教不改，「中國人民是肯定不歡迎的」。
美國除了在北京設立大使館，還在廣州、上海、瀋陽及武漢設立總領事館。
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