推崇美國民主制度 北京遊學公司被處罰

中國多地暑假期間傳出要求排查中小學生參與海外研學團情況，整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容，而北京一家從事美國遊學的公司稍早前因在廣告中推崇美國民主制度而受到處罰。

香港星島日報今天報導，中國社群媒體近日流傳一張北京市市場監督管理局行政處罰告知書，其中表示對大用國際文化發展（北京）有限公司涉嫌發布違背社會良好風尚廣告一案，已調查終結。

報導說，經查這家公司於今年4月21日透過微信公眾號「大用國際文化」以推文形式發布標題為「雄鷹之路—美國高校藝博館夏季研學營」的廣告宣傳文案，包含「作為美國的政治心臟，白宮和國會大廈是不容錯過的景點……國會大廈則是美國立法機構的所在地，其宏偉的建築和內部的精美裝飾，都體現了美國民主制度的莊嚴與權威」等內容。

該文案於7月4日刪除，發布期間瀏覽次數共186次。根據調查，北京市監局認定，這家公司發布「體現了美國民主制度的莊嚴與權威」等文案，以推介赴美研學項目的廣告宣傳行為存在導向錯誤，違反了「廣告法」相關規定，構成發布違背社會良好風尚廣告的違法行為。

告知書稱，依據相關規定，首次發布違反第9條規定廣告，處人民幣20萬元（約合新台幣90萬元）以上40萬元以下罰款。鑒於公司推文總瀏覽量為186次，時間不長，未實際招收學員，未收取費用，綜合考慮其違法行為的事實、性質、情節、社會危害程度等，「擬對你公司該行為從輕處罰」。

據報導，網上流傳的告知書只有1頁，未顯示如何從輕處罰。星島日報昨天致電該公司查詢，一名女職員說，之前確實有「美國高校藝術博物館夏季研學營」的宣傳文案，「但很快就撤下去了呀」，裏面的內容她不太了解，也不知道是否受處罰。

報導說，今年暑假來臨前夕，河南、瀋陽、甘肅等多地發布緊急通知，要求排查中小學生海外研學團參與情況，將對相關項目「潛藏的意識形態風險」展開全面排查，重點整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容。