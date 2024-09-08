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美財長葉倫：近期或再會何立峰以管控中美關係

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國財政部長耶倫表示，她近期可能會與大陸副總理何立峰再次會面。（美聯社）
美國財政部長耶倫表示，她近期可能會與大陸副總理何立峰再次會面。（美聯社）

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在美國當地時間7日表示，在美國總統拜登（Joe Biden）2025年1月離任後，她可能將不再於華府中擔任高層職務。她並透露，自己可能很快會再度與大陸國務院副總理何立峰再次會面。

據路透報導，葉倫在德州一場活動上表示，未來幾個月她在美國財政部還有很多工作要做，包括可能與何立峰進行另一次會面，嘗試藉此控管不時變得緊張的中美關係。同時，她亦指，歡迎何立峰訪問美國，但她本人亦有可能再度到大陸訪問，並補充說，「我猜我們無論如何都會進行一次訪問。」

葉倫在活動上又說，她認為「下屆美國政府必須優先處理及培養好美中關係」，並應在最高層級和機構成員之間進行討論。

葉倫今年4月赴大陸訪問期間，曾與何立峰會面。她當時呼籲大陸要控制其過剩的工業產能。而拜登也在此之後決定，大幅度提高針對大陸製造的電動汽車、電池、太陽能產品和半導體的關稅。

據新華社當時報導，雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關係及全球性挑戰進行深入、坦誠、務實、建設性的交流，一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。中國就美國對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分迴應。雙方同意繼續保持溝通。

此外，路透報導，美國財政部副部長尚博格（Jay Shambaugh）在不久後將率代表團前往北京討論經濟問題，預料尚博格帶領的美中經濟工作組將解決中國工廠過剩生產問題作為首要問題。

此前，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文9月7日與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組副部長級會議。王受文於會議上強調，一個人口規模巨大的現代化中國，對美國而言是「機遇」，而非「威脅」。

據大陸商務部網站消息，中方還在會上重點就美對華301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁大陸企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、大陸企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

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