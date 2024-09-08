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韓正訪問蒙古：冀蒙方堅定奉行「一個中國原則」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家副主席韓正應邀於6日至8日訪問蒙古國，圖為韓正7日在烏蘭巴托會見蒙古國總統呼日勒蘇赫。（新華社）
大陸國家副主席韓正應邀於6日至8日訪問蒙古國，圖為韓正7日在烏蘭巴托會見蒙古國總統呼日勒蘇赫。（新華社）

俄羅斯總統普亭之後，大陸國家副主席韓正也於6日至8日應邀訪問蒙古國。韓正在烏蘭巴托會見蒙古國總理奧雲額爾登時針對中蒙關係提出五點建議，包括希望蒙方繼續堅定奉行「一個中國原則」，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。

韓正是在赴俄羅斯海參威出席第九屆東方經濟論壇後，轉赴蒙古國展開為期三天的訪問。據大陸外交部網站7日深夜發布的消息，韓正先後會見蒙古國總理奧雲額爾登、總統呼日勒蘇赫、國家大呼拉爾主席阿瑪爾巴伊斯格楞。

在會見奧雲額爾登時，韓正就下階段中蒙關係發展提出五點建議：一、鞏固政治互信；二、深化互利合作；三、促進人民相知相親；四、深化中蒙俄合作，加快推進中蒙俄經濟走廊建設；五、密切在國際地區事務中的溝通協調。

針對鞏固政治互信方面，韓正表示，希望蒙方繼續堅定奉行「一個中國原則」，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。他並提出，要積極推進中蒙能源、互聯互通、基礎設施建設等領域合作，同時，中方歡迎蒙方將2023年至2025年確定為「做客蒙古年」，願同蒙方加強青少年、留學生和新聞媒體交流。

在會見呼日勒蘇赫時，韓正指出，中方始終將中蒙關係放在周邊外交的重要位置，始終秉持親誠惠容的理念和與鄰為善、以鄰為伴的方針同蒙方加強友好合作，始終在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上同蒙方相互堅定支持。希望雙方以構建中蒙命運共同體為引領，推動中蒙傳統友誼世代相傳，推動兩國關係不斷邁向更高水平。

呼日勒蘇赫則回應稱，蒙方高度重視發展蒙中全面戰略夥伴關係，堅定奉行「一個中國政策」，願同中方一道構建蒙中命運共同體，造福兩國和地區人民。

另，在會見阿瑪爾巴伊斯格楞時，韓正首先祝賀他不久前就任蒙古國家大呼拉爾主席，並讚賞蒙方堅持將發展對華友好合作關係作為外交政策首要方針，同時，讚賞蒙方堅定奉行「一個中國原則」，支持兩國立法機構和政黨加強交流合作，期待蒙古國家大呼拉爾繼續為推動中蒙關係行穩致遠發揮重要作用。

俄羅斯總統普亭是在出席第九屆東方經濟論壇前，於2日至3日正式訪問蒙古國。這也是去年國際刑事法院（ICC）對其簽發逮捕令後，普亭首次出訪國際刑事法院成員國。BBC中文稱，普亭此訪被視為是對國際刑事法院、基輔、西方國家和權利組織的一種抵抗姿態。

韓正在會見蒙古國國家大呼拉爾主席阿瑪爾巴伊斯格楞（左）時，表達讚賞蒙方堅定奉行「一個中國原則」，強調中方支持兩國立法機構和政黨加強交流合作。（新華社）
韓正在會見蒙古國國家大呼拉爾主席阿瑪爾巴伊斯格楞（左）時，表達讚賞蒙方堅定奉行「一個中國原則」，強調中方支持兩國立法機構和政黨加強交流合作。（新華社）
大陸國家副主席韓正7日在烏蘭巴托會見蒙古國總理奧雲額爾登時表示，希望蒙方繼續堅定奉行「一個中國原則」，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。（新華社）
大陸國家副主席韓正7日在烏蘭巴托會見蒙古國總理奧雲額爾登時表示，希望蒙方繼續堅定奉行「一個中國原則」，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。（新華社）

俄羅斯 普亭 蒙古

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