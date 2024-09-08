搶話語權 陸設西藏傳播中心

大陸近期持續在西藏話語權上有所動作，去年底第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇將西藏英譯名Tibet改為漢語拼音的「Xizang」，隨後中共發布「新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就」白皮書，再度確定將西藏英譯修改，近日官方於拉薩舉辦「涉藏國際傳播體系」圓桌會議，除了沿用「Xizang」，也正式成立「西藏國際傳播中心」。

據中國西藏網消息，由中共中宣部人權事務局指導，西藏自治區黨委宣傳部及中國外文局主辦的「構建更有效力的涉藏國際傳播體系」圓桌會議二日在拉薩舉辦。官方指出，「面對西藏新的階段特徵和複雜形勢，增強國際話語權主導權、提升中華文化傳播力影響力刻不容緩」。

隨後則有「西藏國際傳播中心」成立儀式，西藏黨委宣傳部與中國外文局簽署「戰略合作協定」，並同四川、雲南、甘肅、青海四涉藏省的省委宣傳部簽署「涉藏國際傳播協同聯動合作協定」，多家媒體也加入「西藏國際傳播聯合體」。

西藏日報微信公眾號指出，中共西藏自治區黨委書記王君正就「西藏國際傳播中心」成立作出批示指，要積極推動對外傳播理念、方式、構建涉藏對外話語體系和敘事體系，讓國際受眾聽得懂、記得住。西藏自治區黨委常委、宣傳部部長汪海洲強調，成立西藏國際傳播中心是自治區黨委作出的一項重大決策部署，「是適應新時期涉藏國際輿論鬥爭形勢、全面提升國際傳播效能的必然要求」、也是「搶佔涉藏國際話語權的內在要求」。

近期中共涉藏動態頻頻，暌違五年再度舉辦的第四屆藏學珠峰論壇，官方智庫中國藏學研究中心與各校學者齊聚探討涉藏地區決策諮詢建議。此外，中國佛教協會西藏分會第十二屆理事會第一次理事會會議三日召開，班禪額爾德尼．確吉傑布全票當選為理事會會長。