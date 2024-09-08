王毅會美氣候特使：當夥伴而非對手

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅六日「應約」與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔會面。王毅說，今年是中美建交四十五周年，「四十五年風風雨雨給我們的重要啟示是，中美應該做夥伴，而不要當對手」；波德斯塔表示，「儘管我們的雙邊關係存在一些摩擦，但我們可以找到合作的地方。」

中美近來外交互動頻仍，繼美國白宮國家安全顧問蘇利文到訪北京後，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔也於六日到訪，就氣候變遷與減排問題與中方展開新一輪的溝通與意見交換。

據大陸外交部訊息，王毅先就中美關係表示，中美應做夥伴，不要當對手；應該彼此成就，而不應惡性競爭；應該說話算數，而不能言行不一。

他說，氣變對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首舊金山會晤共識的重要措施。今年以來，雙方氣變團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果。希望美方保持政策穩定性，實際尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。

波德斯塔表示，因應氣變合作是兩國元首重要共識，也是美中關係的關鍵組成部分，事關全球多邊合作進程。美中攜手不僅惠及兩國人民，也將為全球帶來更多福祉。美方願同中方加強溝通協調，進行建設性合作。

彭博報導稱，在與王毅會面時，波德斯塔表示，「儘管我們的雙邊關係存在一些摩擦，但我們可以找到合作的地方，以造福我們的人民和我們的氣候。」

另據澎湃新聞報導，生態環境部長黃潤秋也於五日會見波德斯塔。黃潤秋表示，中方願與美方進一步加強對話溝通，並與其他各方一道持續推動氣候多邊進程，推動聯合國氣候變遷巴庫大會（COP29）成功召開。

波德斯塔是經中美雙方商定，於九月四日至六日訪華，與中國氣候變遷事務特使劉振民共同主持召開「廿一世紀廿年代強化氣候行動工作小組」第二次會議。但中方至今未發布關於會議本身的訊息。彭博報導，美國和中國在「氣候融資」問題上的分歧有所縮小，會談還涉及了新的減排計畫。

根據聯合國氣候變遷綱要公約，氣候融資的意思主要是指已開發國家有提供「新和額外的財政資源」的義務，把公共資源轉移給開發中國家運用。

彭博報導說，波德斯塔表示，兩國應對氣候變遷的方法仍存在重大分歧，但討論能夠幫助雙方在問題上找到更多共同點。加速發展中國家的綠色轉型，並保護它們免受更極端天氣的影響。