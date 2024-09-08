兩岸觀策／沒有美國航母的太平洋

中共解放軍海軍福建艦第四度海試，在駛出平日停泊的長江口港池前，曾被飛過其上空的航班旅客拍到艦上出現四款不同型號的艦載機或模型，專家據此研判，艦載機起降將是第四次海試的核心內容。這些倒非新聞，真正令人驚奇的是，這次它將在整個太平洋裡沒有任何美軍航母蹤影的情境下，進行海試。

在它出港一周前，據美國「防務新聞」報導，已兩度延長部署的艾森豪號航母離開紅海返回美國本土，美海軍被迫將部署於日本橫須賀的羅斯福號派往中東。但羅斯福號其實也已超出正常海外部署周期，到了該回美休補的時候，美海軍又調派原部署在關島附近的林肯號航母奔往波斯灣，對伊朗實施威懾。這造就了全球海洋霸主首度在地球最大海洋呈現真空的罕見場面。

為了填補漏洞，美軍宣稱已派喬治華盛頓號西出太平洋，準備進駐日本。但動作跟不上話語，華盛頓號還徜徉在聖地牙哥海軍基地內，似在享受出任務前緩慢、悠閒的時光。真要趕到日本，估計已是九月下旬。

福建艦連艦載機起降都還沒試過，當然沒有半分戰力，美軍自然半點不緊張。縱然中國還有山東艦及遼寧艦經常在區域內遊盪，但美軍從來就不太將這兩艘滑躍式航母放在眼裡，這可能是美軍有恃無恐，敢讓後門洞開的心理背景。

不過，這一看似偶然的戰略形勢，卻是一個具有高度隱喻性與指向性的事件，它彷彿是一個供人窺看未來的時間蟲洞，讓人意識到，美國在西太平洋淡出將是新的常態。

福建艦並不只是一艘已可堪與美匹敵的全新戰艦而已；它是一個型號，更準確地說，它意味著一種工業能力，一種可以迅速產出各式戰艦的能力；就猶如最近爆紅的遊戲「黑神話：悟空」裡的天命人，一撮毛撒在空中，就有了成群的分身。

這是福建艦真正令人畏懼的部分，即它背後的造艦能力。而它尚還不是終點，具備更高戰力、可能是核動力的後續型號，已在建造的清單上等待，甚至已經動工。

去年七月，「戰區」網站披露一張美海軍的簡報幻燈片，顯示中國造艦能力是美國的二百卅二倍。這一懸殊比例令人咋舌；而令美軍沮喪的是，他們還發現中國有廿家造船廠可以支援海軍造艦，更有十三座造船廠就是中國海軍的專業建造場。這讓美國海軍部長德爾托羅發出慨嘆：一座上海江南長興造船廠都比美國七家造船廠總和還大。

凋零的造艦能力讓美軍開始尋求外援，今年二月底，德爾托羅參觀位於日本橫濱的三菱造船廠，當時美國大角號油料補給艦正在該處維修。前幾天，美國一艘補給艦沃利．施艾拉號抵達韓國韓華海洋造船廠進行檢修，這是韓國企業首次為美國海軍艦艇承擔船舶維護、修理業務。

然而，修船可以外包給盟友，若造艦也拱手讓人，霸主雄風安在？美軍的計畫是吸引全球最先進造船企業到美國投資開辦美資為主的商業造船廠，以提升造船工業能力。但就算計畫順利推進，要追上距中國百倍以上的造艦速差，恐仍杯水車薪。

當福建艦完成海試入列（服役）解放軍，將標誌西太平洋戰略形勢逆轉的起點，這裡將逐步成為中國航母戰鬥群嬉遊的院子，而美國霸主的身影則將慢慢隱沒，台灣恐須為此做好準備。