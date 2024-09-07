橫掃大陸三省...摩羯颱風釀3死、95傷 習近平指示抓緊組織力量救災

截至7日中午12時，強颱「摩羯」造成大陸海南、廣東、廣西三省122.7萬人不同程度受災，3人死亡、95人受傷。大陸國家主席習近平7日做出指示，要抓緊覈實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作；大陸國務院總理李強也做出批示，國家防總和有關地方密切監視颱風動向，落實落細各項防禦措施。

摩羯颱風9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通信中斷，部分房屋倒損。大陸國家發展改革委7日緊急下達人民幣2億元中央預算內投資，支持海南、廣東颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

據央視報導，災害發生後，習近平高度重視並作出重要指示，要抓緊覈實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作，防止次生災害發生，盡最大努力減少傷亡。要盡快修復受損的交通、電力、通信等基礎設施，積極開展災後重建，早日恢復正常生產生活秩序，切實保障人民群眾生命財產安全。

大陸國務院總理李強也作出批示，國家防總和有關地方要密切監視颱風動向，落實落細各項防禦措施，嚴防可能發生的重大次生災害，妥善做好轉移避險、人員安置等各項救災救助工作，最大程度減輕災害影響。

報導指出，大陸國家防總已派出工作組到海南、廣東一線指導救援處置工作，海南省、廣東省組織力量全力開展搶險救災，搶修恢復受損的電力、通信等基礎設施，妥善做好受災群眾生活保障。

原本預期摩羯颱風會於7日下午三度登陸，據財聯社報導，摩羯颱風的中心已於7日15時30分前後在越南廣寧省南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有17級（58公尺／秒）。