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美國5政府部門發警告「在港經商風險」 陸反駁：美方一貫伎倆

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor）。圖／美聯社
美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor）。圖／美聯社

美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部近日向美國國民和商界發出「香港經商建議」（Hong Kong Business Advisor），警告在香港營商和旅遊會面對人身安全和法律風險。對此，大陸外交部駐港公署發言人7日回應，該風險建議大肆抹黑香港國安法律，唱衰香港營商環境。

該建議指出，在香港經營的企業、個人、學術機構、媒體組織、研究服務提供者和投資者等，應瞭解過去幾年香港法律及規定的修改，這些變更可能會對企業和個人產生不利影響。除了要注意2020年通過的《香港國安法》，2024年3月通過的《基本法》23條會讓商人在香港經商風險大增，因23條涵蓋廣泛模糊的條文，涉及「與外部勢力勾結」、涉及國家機密的活動及間諜活動等行為，這些條文可能會影響或干擾在香港的日常業務活動或旅行。

建議還指出，即使是正常商業行為都有機會觸犯法例，像是對政府政策或當地客戶進行盡職調查，分析香港或大陸的經濟狀況或企業，與當地及國際政府官員、記者、非政府組織保持聯繫，在香港內部和跨境進行數據管理、保護和傳輸。以往僅限於中國內地的風險因素，現在也會在香港發生，並可能影響香港的商業、貿易以及看似日常的個人商業活動。

大陸外交部駐港公署發言人回應反駁稱，中國中央政府始終全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針。中央政府堅定支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境。

而香港國安法律為香港經商環境提供有力保障，相關法例完全符合國際法和各國通行慣例，充分借鑒其他普通法國家司法實踐，充分尊重和保護人權，構築起維護國家安全的堅實屏障，有力保障了香港繁榮穩定，進一步提升了香港市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

大陸外交部駐港公署發言人並稱，唱衰香港經商環境是美方打壓香港發展的一貫伎倆，美方的伎倆不僅恐嚇不了國際投資者，更為自身國際信譽增添污點。美方甚至在報告中公然將中華人民共和國和香港相提並論，充分暴露美方從未正視香港早已回歸祖國的事實，是不折不扣的「一國兩制」實踐和香港繁榮穩定的干擾者、攪局者和破壞者。

一國兩制 國安法 香港

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