首屆中美循環經濟合作論壇 中國特使劉振民：中美有廣泛共同利益

首屆中美循環經濟合作論壇6日在北京舉辦，論壇舉行四場閉門會議，主題包括循環經濟助力溫室氣體減排、再生材料推廣應用、塑膠污染治理與循環利用、新業態新消費模式下廢棄物循環利用等。美中官員並分別發表演說。

據大陸發展改革委發布消息，大陸國家發展改革委副主任趙辰昕表示，應對氣候變化是全人類的共同事業，離不開中美兩個大國的合作。中美循環經濟合作論壇是中美循環經濟合作又一里程碑，對中美攜手應對氣候危機具重要意義，希望中美雙方政府部門、企業、研究機構、智庫等圍繞循環經濟加強政策對話、深化技術交流、強化務實合作。

美國白宮國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）表示，循環經濟是美中共同關心領域，希望雙方代表通過論壇交流經驗、發現商機、加強合作。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，氣候合作在美中關係中扮演重要角色，願與中國政府加強合作，在全球應對氣候變化中發揮領導力。

中國氣候變化事務特使劉振民表示，中美在應對氣候變化、推動全球永續發展進程上擁有廣泛共同利益，希望雙方充分發揮各自優勢，開展交流互鑒與合作。中國駐美國大使謝鋒表示，中美是應對氣候變化的同行者，循環經濟合作可以成為雙方合作的增長點。

此次論壇在中美氣候行動工作組循環經濟專題小組的指導支持下，中國循環經濟協會與美中貿易全國委員會共同舉辦。論壇目的為落實中美《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，為兩國工商界、社會組織、研究機構等方面搭建循環經濟交流合作平台，促進兩國達成更多務實合作成果。

來自大陸國家發展改革委、外交部、工業和信息化部、生態環境部、住房城鄉建設部、商務部、市場監管總局，美國國務院、能源部等政府部門，以及兩國企業、行業協會、研究機構等方面的約460位代表參加了論壇。

大陸外交部長王毅6日並與波德斯塔在北京人大會堂會面，據《美國之音》報導，波德斯塔表示，美中在氣候融資等問題上仍存在「一些分歧」，但本周會談在縮小分歧方面取得了一些進展，「儘管我們的雙邊關係還存在一些摩擦，但我們可以找到合作的地方，這對我們兩國人民和我們的氣候是有好處的。」