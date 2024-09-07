美駐北京大使伯恩斯：美中競爭會延續至未來十年

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前訪陸結束後接受美媒《外交政策》（Foreign Policy）訪問時指出，中美雙方在經濟﹑科技﹑軍事上都存在「結構性的激烈競爭」，並指這些競爭會延續至未來十年，美國「別無選擇，只能迎接這些挑戰」，他強調美方仍然希望透過加強外交接觸，管控美中關係向好的方面發展。

蘇利文於8月27日至29日訪問大陸，分別會見大陸國家主席習近平、大陸外交部長王毅和中共中央軍委副主席張又俠，伯恩斯為美方代表團成員之一。

根據《自由亞洲電台》報導，伯恩斯指出，與鄧小平掌權時期相比，中國發生特別大的變化，中國政府對南海和東海的鄰國變得咄咄逼人之際，同時對解放軍推行前所未見的現代化改革，秘密增加核武庫存，這些做法都會損害美國利益。

中美雙方在蘇利文此次訪問北京後達成協議，兩國元首及軍方高層會在未來數周通話，伯恩斯回應，兩國軍方已敲定通話人選，美國會派出印太司令部海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）與中國人民解放軍南部戰區官員通電。

伯恩斯指出，「我們必須建立這種聯繫，以便在發生事故或誤解時，我們的軍事領導人可以會面、降低緊張情勢、分開任何發生爭吵的各方，確保有理性方式來解決問題。」

伯恩斯表示，他對中國軍事擴張的「侵略性」以及中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的「侵略性、威脅性行為」感到擔憂，「我確實擔心我們軍隊之間發生意外衝突、事故或意外碰撞。我們的海軍和空軍在整個地區的國際水域和國際空域內運作，距離非常接近。」