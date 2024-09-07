中共打貪兼整治思想 多名官員被指攜禁書入境

曾任中國證監會主席助理、浙江省副省長的朱從玖被控受賄人民幣1.05億元，並遭指「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」，近年已有多名落馬官員被指閱讀違禁書籍或影音產品。

央視新聞報導，江西省贛州市中級人民法院6日一審公開開庭審理了前浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖受賄一案。朱從玖當庭表示認罪悔罪，法庭擇期宣判。

朱從玖曾任上海證券交易所總經理，中國證券監督管理委員會主席助理兼發行監管部主任，他被指為有關單位和個人在公司上市、融資貸款、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.05億餘元（約新台幣4.7億元）。

去年11月，朱從玖被開除黨籍和公職。中紀委監委通報中提到他「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」。

綜合澎湃新聞等媒體報導，近年來被查處的各級腐敗官員中，多人存在「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」的違紀行為，比如前河南省民政廳副廳長楊蕾、前內蒙古自治區二連浩特市政協主席郁志云。

今年8月底落馬的前甘肅省民樂縣委書記李作明則是被指「私自攜帶違禁音像製品入境並閱覽」。

而在今年1月被開除黨籍和公職的前貴州省貴陽市副市長林剛除了貪腐各項罪名，還被指「長期閱看有嚴重政治問題的電子書刊」。同樣於1月落馬的山西省陽泉市副市長韓加政，也被查出「私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊」。過去幾年，也有多名官員被指出有相關違紀行為。

按照「中國共產黨紀律處分條例」規定，私自攜帶、寄遞，私自閱看、瀏覽、收聽境外違禁書籍等物品的，根據情節不同可給予警告、嚴重警告、撤銷黨內職務甚至開除黨籍等處分。