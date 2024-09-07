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離岸人民幣地方債擴容 廣東省政府將在香港發行債券

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

離岸人民幣地方債將再添一筆，廣東省人民政府5日宣布，9月份將在香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並在香港聯合交易所上市。

該50億元離岸人民幣地方政府債券，發行期限為兩年期、三年期和五年期，其中兩年期債券募集資金用於廣州市南沙項目，三年期債券募集資金用於珠三角地區重大基礎設施項目，五年期債券則屬綠色債券。

根據財聯社報導，中證鵬元國際公共財政評級董事左一鳴表示，本次發行將使離岸人民幣地方債進一步擴容，是拓展內地地方政府境外融資管道，引入外資參與內地地方建設，推進人民幣國際化的重要舉措。

本月5日，在第六屆外灘金融峰會上海市黃浦區開幕式上，香港財政司司長陳茂波出席並發表演說，他表示，將加強離岸人民幣基礎設施建設，並進一步加強香港作為中國與全球資本市場橋梁的作用。

陳茂波指出，香港長期以來是全球最大離岸人民幣中心，將加強離岸人民幣基礎設施建設，提供更多人民幣金融產品，支持在港發行離岸人民幣債券，這些舉措將進一步增強人民幣流動性，並豐富產品種類。

中國金融四十人論壇學術顧問黃奇帆則指出，近年來，人民幣國際化進程加快，但總體上與中國經濟在世界經濟中的地位仍不匹配。未來，人民幣國際化仍有很大空間，還有大量工作要做。

人民幣 地方債 香港

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