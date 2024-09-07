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新加坡外長維文明起訪陸兩天 新總理就任後首次

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
新加坡外長維文（左）明起訪陸兩天。圖為今年7月在寮國首都萬象舉行的東協國家外長會期間，維文與大陸外交部長王毅舉行會談。 （圖／取自大陸外交部網站）
新加坡外長維文（左）明起訪陸兩天。圖為今年7月在寮國首都萬象舉行的東協國家外長會期間，維文與大陸外交部長王毅舉行會談。 （圖／取自大陸外交部網站）

新加坡聯合早報報導，新加坡外交部長維文從星期天（9月8日）起，正式訪問中國兩天。根據新加坡外交部星期五（6日）發出的文告，維文應中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅的邀請訪問中國。

維文此次訪問大陸，將是新加坡新任總理黃循財於今年5月15日就任後，首次派出外長訪問北京。

報導稱，新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎和外交部官員將陪同維文訪華。維文上一次是在2023年2月正式訪問中國，並在同年3月陪同時任總理李顯龍訪華。

報導稱，維文今年7月於老撾萬象出席東協系列外長會議期間，曾與王毅舉行雙邊會談。維文當時對王毅推進新中30天互免簽證表示感謝，王毅則祝賀新加坡領導人順利交接，並說中新合作開闢了更廣闊的空間。

據大陸外交部網站，維文在老撾與王毅會面時表示，新中都有亞洲文化根脈，都致力於讓民眾過更好的生活。雙方都重視制定長遠發展規劃，並心無旁騖予以落實。新方高度重視新中關係，恪守一個中國政策，堅定反對「台獨」。新中相互理解、相互信任，保持高層交往，實現雙向互免簽證，恢復直航航班，令人高興。新方願以明年新中建交35週年為契機，推動各領域合作取得更多成果。

外交部 新加坡 王毅

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