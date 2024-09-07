新加坡外長維文明起訪陸兩天 新總理就任後首次

芬蘭的「桑拿外交」讓華府人士趨之若鶩，無獨有偶，中國大陸如今也有愈來愈多年輕人愛上去洗浴中心。洗浴中心與桑拿、澡堂、三溫暖基本上是同一概念，過去炎熱的夏天往往是洗浴中心的淡季，但美團8月的數據卻顯示，平台上關於「洗浴」的搜索量增加了40%，「洗浴過夜」等關鍵詞的搜索更呈百倍增長。甚至有人形容，洗浴中心已經成了北上廣年輕人的第二個家，各大澡堂一到周末就擠滿了年輕人。

2024-09-07 06:00