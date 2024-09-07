見美總統氣候特使 王毅：美國應該說話算數，不能言行不一

據大陸外交部網站，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅昨6日「應約」與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔會面。王毅說，今年是中美建交45週年。 45年風風雨雨給我們的重要啟示是，中美應該做夥伴，而不要當對手；應該彼此成就，而不應惡性競爭；應該說話算數，而不能言行不一。

波德斯塔表示，因應氣變合作是兩國元首的重要共識，也是美中關係的關鍵組成部分，也事關全球多邊合作進程。美中攜手不僅惠及兩國人民，也將為全球帶來更多福祉。美方願同中方加強溝通協調，並進行建設性合作。

彭博社則報導稱，在與王毅會面時，波羅斯塔表示，「儘管我們的雙邊關係存在一些摩擦，但我們可以找到合作的地方，以造福我們的人民和我們的氣候。」

大陸外交部訊息稱，王毅表示，習近平主席總結近半世紀以來中美關係發展經驗，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為中美關係的未來指明方向。我們願同美方一道，以兩國元首舊金山會晤重要共識為遵循，找到中美兩個大國正確相處之道，爭取雙邊關係實現健康、穩定、可持續發展。

他表示，應對氣變利在當代、惠及長遠，關乎人類的未來和星球的命運。中國堅定不移地移走綠色、低碳、永續的發展道路。中國共產黨二十屆三中全會作出戰略部署，我們將深化生態文明體制改革，落實綠水青山就是金山銀山理念，同時展現負責任擔當，積極參與應對氣變國際合作。

王毅強調，中方制定的政策一定會落實，確立的目標一定會實現。氣變對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首舊金山會晤共識的重要措施。今年以來，雙方氣變團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果。希望美方保持政策穩定性，實際尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。

而據澎湃新聞，生態環境部長黃潤秋也於9月5日會見了波德斯塔。黃潤秋表示，中國高度重視應對氣候變遷工作，推出並實施了一系列有力政策舉措，取得顯著成效，並為全球應對氣候變遷進程作出重要貢獻。在中美元首共識指引下，兩國於2021年設立氣候變遷特使對話機制，近年來在氣候變遷政策對話與務實合作方面取得了積極成效。中方願與美方進一步加強對話溝通，深化務實合作，並與其他各方一道持續推動氣候多邊進程，推動聯合國氣候變遷巴庫大會（COP29）成功召開。

波德斯塔則介紹了美方氣候變遷有關政策與行動舉措。另美國駐華大使伯恩斯參加了這次會見。

波德斯塔是經中美雙方商定，於9月4日至6日訪華，與中國氣候變遷事務特使劉振民共同主持召開「21世紀20年代強化氣候行動工作小組」第二次會議。但中方至今未發布關於會議本身的訊息。彭博社則報導，美國和中國在「氣候融資」問題上的分歧有所縮小，會談還涉及了新的減排計畫。

根據聯合國氣候變遷綱要公約，氣候融資的意思主要是指已開發國家有提供「新和額外的財政資源」的義務，把公共資源轉移給開發中國家運用。