【專家之眼】淺析共軍大埕灣年度兩棲演練

9月4日國防部主動對外發布偵獲解放軍各型主、輔戰機及直升機、無人機，配合兩棲艦船、滾裝貨輪裝載地面部隊，於福建東山大埕灣附近海域，從事聯合登陸演練。

儘管許多媒體很快跟進，並且以極盡煽情辭語大肆炒作，但臺灣社會顯然是具有相當定力，並未隨著媒體報導評論起舞，臺灣鄉親亦未產生任何激情反應。不知是因為近年來對於共軍在臺海周邊軍事活動報導過度，造成群眾情緒難以挑動，若非重鹹重辣，所能產生邊際效應亦將逐漸遞減所致；抑或是長年以來溫水煮青蛙，讓臺灣社會對此逐漸麻木，不再將焦點匯聚於共軍軍事操演，讓刻意操弄臺灣鄉親感受手法無法得逞？

共軍大埕灣兩棲演練到底是多麼值得關注？是否嚴重到值得國防部對外公開傳送此項訊息？吾人確實是能夠透過系統性途徑檢驗此項軍事活動，然後加以判斷，究竟有無必要為此擔心受怕，情緒受其左右，甚或是必須採取適當對策處理金融資產，以便本身利益受到影響。

首先必須指出，每年八月下旬至九月中下旬，共軍循例都會在大埕灣海域，舉辦例行性兩棲演練活動，有時亦有相關戰術演練行動；從2021年開始，每年都受到兩岸媒體關注，甚至2023年9月22日當時國防部長邱國正在立院答詢時，亦對演練活動提出過詳細說明，但都未曾影響解放軍每年度依據既定期程，舉辦此項定期軍事演練，顯然此項演練已經成為共軍年度演訓活動重要環節。

其次就要說明，大埕灣位於福建與廣東交界處，東起福建省韶安縣宮口頭，通常是從宮口港西側堤岸末端起算，西至廣東省饒平縣雞籠角，緊鄰英港旁龍嶼及虎嶼港埠突堤設施。大埕灣名稱係源自其所緊鄰廣東省潮州市饒平縣大埕鎮，整個海灣面積約32.5平方公里，相關水文與地理形勢資料相當公開，在此就不再贅述。

要能演什麼樣戲碼，當然就要看能有什麼樣舞臺，對於能夠用於聯合兩棲演練之訓練場來說，不僅是要考慮演練目標灘頭所面對海域面積、水文環境與航運狀況，更要考量登陸部隊完成艦岸運動抵達灘頭後，緊鄰灘頭之陸上演練場，是否能夠具備足夠空間，讓登陸部隊經過灘頭聯外道路，繼續前往陸地訓練區域演練陸上戰術課目。

此外就更要思考演練兩棲或是三棲登陸攻略行動，必然要配合空中兵力，提供密切火力支援，甚至演練空降與機降突擊，配合灘頭登陸部隊，先期奪佔戰略要道，因此最理想兩棲演練場，必然要能同時滿足前述涉及海域、陸地以及空域三項客觀條件。否則舞臺不理想，自然就端不出完整戲碼，任何演練若是無法從頭到尾完成所有程序，受限於演練場條件，只能演練半套，訓練效果就會大打折扣。

再者就要提醒，假若查閱中國大陸與大埕灣附近海域相關主管海事局航行警告資料，就會發現不論是福建海事局抑或是廣東海事局，並未針對大埕灣軍事演練活動，發布過任何限制航行活動之海事航行警告。再查閱大陸民航部門所負責發布之飛航安全通報，亦無任何影響飛航活動之飛航安全通報或是射擊通報。因此吾人可以確認今年度在大埕灣所舉辦之兩棲演練活動，並無任何實彈射擊課目，其所運用海域亦未對其他民用船舶加以管制，由此大概可推斷出演練課目以及接近實戰程度到底有多高。

至於軍事愛好者在網路論壇所積極討論課題，其中包括運用滾裝貨輪結合半潛船，進入泊地實施無碼頭設施下卸戰術輪車或是其他輪型車輛，讓其能夠通過海上移動棧橋直達灘頭；甚至同時迅速下卸人員與物資，或是利用半潛船作為浮游物資堆積站與海上補給點，其實都已經在大陸沿海多個灘頭實施過類似演練，並不算是開創性演練項目，以往在大埕灣兩棲演練活動中，亦是經常實施項目，其實不值得大書特書過度關注。

最後還是要提醒，經由兩棲艦艇裝儎前往演練區所下卸之兩棲特種車輛，雖然是與經過陸上機動途徑，由儎重拖板車運至灘頭之陸軍兩棲機械化旅所使用兩棲甲車幾乎完全相同，但經過兩棲裝載過程並且在泊地泛水戰鬥下卸，到底還是與兩棲甲車從灘頭下海，然後在泊地實施兩棲航渡編隊，然後掉頭搶灘登陸相當不同。

儘管每年例行大埕灣兩棲演練規模都相當可觀，但其演練項目與實施強度，兩棲突襲過程涵蓋完整度，都有相當大令人質疑與探討空間。特別是缺乏空中兵力配合，同時亦無實彈演練，因此東部戰區對此演練歷來都是保持相當低調，從未拿出來說三道四，當作武力威懾臺獨進行心理恫嚇課題，其實就可看出其斤兩究竟有多高。臺灣鄉親能夠氣定神閒老神在在，其實是相當合理判斷所致！