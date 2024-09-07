中非峰會閉幕…非洲農產輸陸 李強允開綠色通道

二○二四年中非合作論壇峰會昨進入最後一天，大陸國家主席習近平繼續與非洲國家元首舉行會見、會談，表示峰會成果將惠及非洲所有和中國建交的國家，有力推動中非合作邁向新境界。同日，大陸國務院總理李強表示，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國。

二○二四年中非合作論壇峰會四到六日在北京舉行，非洲五十四國中，除與台灣建交的史瓦帝尼缺席外，其他五十三國均與會，五十一國由國家元首、政府首長親自出席，是大陸近年規模最大的主場外交活動。最後一日，舉辦第八屆中非企業家大會，中方由李強出席，非方塞內加爾、辛巴威、尚比亞、加彭、葛摩和聖多美普林西比等六國元首參加。

李強說，中國將擴大對最不發達國家的單邊開放，願和非洲不斷促進貿易投資便利化，拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國；同時將實施非洲中小企業賦能計畫，打造中非產業合作增長圈，願與非方加強創新合作。

同日，習近平與剛果（布）、索馬利亞、蒲隆地、賴比瑞亞、蘇丹、馬達加斯加、甘比亞、中非、南蘇丹等九個非洲國家元首會見、會談。習近平表示，此次峰會，對引領中非關係發展和中非現代化具有深遠意義。近五日，習近平已密集會見了至少四十位非洲國家元首。

大陸外長王毅在五日晚間共同會見中外記者時說，峰會取得四面向的具體成果，包括中國與非洲建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋、中國與非洲的整體關係提升為新時代全天候命運共同體、明確了中非攜手推進現代化的六大主張，並定了下階段合作藍圖。