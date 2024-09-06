楊智淵遭中共判9年 海基會：嚴重傷害兩岸交流

台灣社運人士楊智淵在中國大陸被以「分裂國家」罪名判刑9年。海基會秘書長羅文嘉今天表示，對岸恐嚇台灣人民的作法，對於兩岸交流是個傷害，對於兩岸關係發展非常地不健康。

海峽交流基金會（海基會）6日下午舉行背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中共拘禁，目前尚無任何公開審判和說明，目前看起來，他也沒有獲得中國大陸法律應有的處理程序對待。

羅文嘉提到，再看到楊智淵案，其被中共指控為「台獨頭目」，判了9年刑期，在台灣幾乎沒有人認識楊智淵或會視其為所謂「台獨頭目」，更不會有所謂「分裂國家」影響力，其卻被中共國安部扣上帽子，說要給「台獨勢力迎頭痛擊和強力震懾」。

羅文嘉認為，中共這些作法對於兩岸關係發展交流來說，非常地不健康，陸委會先前對於赴陸已經發出橙色旅遊警示（避免非必要旅行），中共這些作為將再度地讓民眾赴陸旅行、經商、就學產生心理害怕。

羅文嘉批評，中共隨便抓人、隨便扣上罪名等侵犯人權措施，這些都和台灣自由民主體制、人權普世價值大相違背；必須表達遺憾，也要告訴對岸，在主張促進交流的同時，這些作為嚴重地傷害了兩岸交流，中共一方面說要開放陸客赴金馬旅遊，實際上卻在恐嚇台灣人民。