防範化解風險 中國司法部：研究金融法草案

中國司法部立法二局負責人姜杉今天在國新辦舉行的記者會上表示，目前有關部門正在抓緊研究起草「金融法草案」，司法部也參與了相關工作。

中共20屆三中全會7月審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。在「深化金融体制改革」中提到，「制定金融法。完善金融監管體系，依法將所有金融活動納入監管，強化監管責任和問責制度，加強中央和地方監管協同。」

姜杉今天在中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上指出，在防範化解金融領域風險、促進資本市場健康穩定發展等方面，將加快修訂「銀行業監督管理法」等金融領域的法律法規，進一步健全金融監管體系；制定國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定等法規，推動提高上市公司品質、保護投資者合法權益。

姜杉接著指出，有關部門正在抓緊研究起草「金融法草案」，司法部也參加了相關工作。

他表示，司法部與有關部門起草「能源法（草案）」、「礦產資源法（修訂草案）」，目前都已經提請全國人大常委會審議，下一步司法部將配合全國人大有關方面加快推進立法進程。另外，也正與有關部門研究修訂「對外貿易法」、「海關法」等法律法規。

中國司法部副部長王振江在會上表示，中國將持續加強涉外領域立法，司法部加快健全系統完備的涉外法律法規體系，和有關部門一起做好「對外關係法」、「外國國家豁免法」等重要法律法規研究起草、審查修改工作。

他說，會加快提升涉外法律服務水準，支持北京、上海、廣東、海南等地推進國際商事仲裁中心建設，強化律師、公證、商事調解等方面的涉外法律工作。