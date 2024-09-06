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陸再度試驗可重複使用航天器 官媒：技術「漸趨成熟」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸可重複使用航天器，被外媒跟網友命名是「神龍號」，並有諸多像圖在網路流傳。（網路圖片）
大陸可重複使用航天器，被外媒跟網友命名是「神龍號」，並有諸多像圖在網路流傳。（網路圖片）

大陸近期再度試驗了「可重複使用航天器」，消息指出，此次飛行共268天，並於6日成功返回預定著陸場，試驗成功標誌大陸技術「漸趨成熟」，可在後續提供廉價的往返太空方式。

新華社報導，大陸在酒泉衛星發射中心成功發射的可重複使用試驗航天器，在軌飛行268天后，今日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功，標誌著大陸可重複使用航天器技術漸趨成熟，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

大陸研製「可重複使用航天器」，於2020年9月4日首飛，當時該航天器在軌飛行2天后，於9月6日成功返回預定著陸場。其後大陸在2022年8月5日再發射這款可重複使用航天器，並在在軌飛行276天後返回預定著陸場。而這次返回的是航天器則是在2023年12月14日發射，在軌飛行了268天後於今天成功著陸。。

這款航天器一直保持極度神秘狀態，官方與媒體都沒有披露其詳細規格，甚至連照片都沒有向公眾展示過。而此次新華社使用「技術漸趨成熟」一詞，過往相當罕見，也表示大陸這類型技術在多次試驗後，已有更多進展。

值得一提的是，近日這款飛行器似乎已經被國外攝影師捕捉到。據美國太空新聞網站「Space.com」8月5日消息，一名來自奧地利的天文攝影師宣布拍攝到「中國可重複使用試驗航天器」的圖像。該網站稱，這是大陸於去年12月發射升空的神秘航天器，也被一些外媒稱為「神龍」太空飛機。

而大陸似乎並不是只有研製一款可重複使用航天器，據澎湃新聞此前報導，2020年5月大陸曾發射過採用可重複使用技術的「新一代載人飛船試驗船」，返回艙還在2021年舉行的大陸航展上對外展示；2022年8月，中國航天科技集團有限公司宣布，由一院自主研製的「升力式亞軌道運載器重複使用飛行試驗」獲得圓滿成功。

在2020年大陸「中國航天大會」上，中國科學院院士、中國航天科技集團有限公司科技委主任包為民表示，大陸計畫在全面提升新一代運載火箭性能水準基礎上，到2045年實現1小時全球抵達、地面與軌道間以及軌道與軌道間的「航班化」航太運輸。

他指出，實現這一目標將分階段推進，2025年前為起步建設階段，主要任務是突破關鍵技術，形成試驗使用系統；2035年實現目標初步建成，總飛行數百次、總貨運千噸級、總客運千人次；到2045年目標全面建成，實現按需發射，每年總飛行次數達到千次量級，總貨運萬噸級，總客運萬人次。

太空 成功 標誌

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