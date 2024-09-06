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美軍印太司令傳「幾周內」將與共軍南部戰區司令員通話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯近日表示，美軍與共軍戰區領導人將在幾周內通話，圖為2016年共軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）
美國駐北京大使伯恩斯近日表示，美軍與共軍戰區領導人將在幾周內通話，圖為2016年共軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

美國白宮國安顧問蘇利文剛結束訪問北京不久，就有新消息傳出，美軍印太司令將在幾周內與共軍南部戰區司令員進行通話，美方並希望軍事聯繫能在更高級別維持下去，包含防長、美軍參謀長聯繫會議主席的共軍對口。

路透報導，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）5日接受「外交政策」雜誌線上訪問時表示，「我認為薩姆．帕帕羅海軍上將（Samuel Paparo）將在未來幾週內與中國人民解放軍南部戰區指揮官進行對話」。

帕帕羅是美軍印太司令部司令，共軍南部戰區司令員則是吳亞男上將，兩人都是今年才就任。

伯恩斯表示，自去年美國擊落疑似大陸偵察氣球、雙方關係跌至歷史低點以來，華盛頓一直在尋求與北京建立更密切的軍事溝通管道。他說，「即使在氣球事件期間，中國人也拒絕與我們的高級軍事領導層交談，但現在我們已經取得了一些進展」。

他強調，美方非常希望這種情況能夠在更高級別上繼續下去，其中包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及其同行，以及美國參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）及其同行。

伯恩斯還表示對中共軍事建設的「侵略性」及對美國盟友菲律賓和日本的「恐嚇行為」感到擔憂。他提到，「我當然擔心我們的軍隊之間會發生意外衝突、事故、意外碰撞」，美國海軍和空軍「正在國際水域、國際空域開展行動，整個地區非常接近」，「這就是為什麼我們希望中國政府做出承諾，一旦發生事故，我們的軍事領導人之間可以立即進行溝通，以降低氣氛，分開各方並解決問題」。

日前蘇利文（Jake Sullivan）與中共外事辦主任兼外長王毅的「戰略溝通」後，雙方同意「適時舉行兩軍戰區領導視訊通話」。蘇利文也罕見與中共中央軍委副主席張又俠會面，當時張又俠表示，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，並就「台獨」議題再度警告美方。

此前在2022年8月，時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，大陸外交部宣布的8項反制措施中就有3項與兩軍交往有關，分別是「取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議」。

今年以來，美國與中共軍事互動與聯繫機制已經有不少進展，1月雙方舉行「防務政策協調會談」。4月，雙方海上軍事安全磋商機制工作小組會議也在夏威夷登場，同月青島舉辦的西太平洋海軍論壇，美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）出席參加。隨後在5月，奧斯丁也赴新加坡出席香格里拉對話並與大陸防長董軍會晤。

此外，第11屆北京香山論壇將於9月12至14日在北京舉行，大陸國防部發言人吳謙8月底對於美、俄是否參加表示，「從目前我掌握到的情況來看，這兩個國家都會派團參會，也希望更多受邀國積極參加此次北京香山論壇」。

北京 國防部 美國眾院

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