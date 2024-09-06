助建「星座」 大陸新火箭「長征八號甲」將於年底首飛

大陸「長征八號」火箭的改進型、運載能力更大的「長征八號甲」，目前已經在海南商業航太發射場完成合練，計畫將於年底首飛，協助大陸「大規模星座組網」的建設。

據央視新聞，長征八號甲火箭由大陸航天科技集團一院抓總研製，其「合練箭」9月4日在海南商業航太發射場一號發射工位順利完成發射場合練任務，計畫今年年底首飛。

消息指出，本次合練於8月中旬正式開始，9月3日完成合練加注工作，9月4日合練箭下塔，由發射區轉回總裝測試廠房。此次合練，採用了新的測發模式——改進型三垂測發模式，即將箭體以芯一級助推組合體、芯二級、星罩組合體三個模組分段垂直的狀態從海南總裝測試廠房轉至發射區，再在發射區完成各模組的吊裝對接。

此外，在合練中，長八甲火箭與發射場系統的協調性、匹配性得到了很好的驗證，5.2公尺整流罩星箭聯合操作與發射場的協調性、匹配性也通過考核，合練達到了預期目的，為正式飛行任務打下良好基礎。

據指出，長征八號甲是長征八號火箭的改進型，其運載能力更大，700公里太陽同步軌道運載能力達到7噸級，配置5.2公尺直徑整流罩，任務適應性更優，為大規模星座組網任務提供重要支撐。

中國運載火箭技術研究院則發文指出，此次合練是火箭院首次在海南總裝測試廠房進行火箭總裝測試，標誌著火箭院在海南區域的佈局又前進一步。同時，也是該院現役低溫火箭首次使用自主研製的統型地面測發控設備，為後續院現役低溫火箭測試、發射任務提供了有價值的參考。

文章強調，海南商業航太發射場的一號發射工位由火箭院特車公司承建，「是發射場形成發射能力的核心關鍵，是保障國家重大任務的重要設施」。

公開資料顯示，「長征八號」火箭於2020年12月22日完成首飛，其基本型全長50.3公尺，重358噸，採用了液氧、煤油、液氫3種推進劑，將700公里太陽同步軌道運載能力從先前的3噸提升為4.5噸。2022年達成「一箭22星」的發射成果。

據悉，大陸目前正積極推進大規模低軌星座建設，除了由上海市協調負責的「千帆星座」，還有一個是央企中國衛星網路集團有限公司統籌的「星網星座」。