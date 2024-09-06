王毅：中非高峰會彰顯「全球南方」團結合作堅定信心

據大陸外交部網站，2024年9月5日，大陸外交部長王毅同中非合作論壇非方現任共同主席國塞內加爾外長法勒、下任共同主席國剛果共和國外長加科索共同會見中外記者並答問。王毅介紹峰會成果時表示，高峰會期間，中方總共同30個國家建立或提升了戰略夥伴關係。中國和53個非洲戰略夥伴並肩站在一起，將為維護世界和平穩定發揮更大作用。他表示，高峰會發出了中非共謀發展的時代強音，彰顯了「全球南方」團結合作的堅定信心，點亮了共築人類命運共同體的「南方時刻」。

王毅認為這屆峰會取得的四方面主要成果，一是中國與非洲建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋。中非友好的基礎是中國同每個非洲國家的強大雙邊關係。高峰會期間，習近平主席同所有與會元首和重要政府首長舉行雙邊會晤，就重大戰略性問題進行深入溝通。中方總共同30個國家建立或提升了戰略夥伴關係。中國和53個非洲戰略夥伴並肩站在一起，將為促進中非人民福祉、維護世界和平穩定發揮更大作用。

其二是中國與非洲的整體關係提升為新時代全天候命運共同體。他表示，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係處於歷史最佳時期。這次高峰會期間，中非領導人一致同意，將中非關係提升為新時代全天候中非命運共同體。中非關係水平不斷提升，彰顯了中非28億多人民在百年變局中風雨同舟、攜手同行的堅定意志。

王毅說，三是明確了中非攜手推進現代化六大主張。實現現代化是發展中國家不可剝奪的正當權利，如何實現現代化，實現什麼樣的現代化，是擺在「全球南方」面前的歷史課題。

他說，習近平主席就中非攜手推進現代化提出了六大主張，指出要實現公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好以及和平安全的現代化。這六大主張得到與會非洲領導人廣泛認同，形成了中非雙方的政治共識，對引領「全球南方」加快現代化、推動世界現代化必將產生重大且深遠的影響。

四是制定了下階段中非合作行動藍圖。王毅表示，通過了未來3年加強中非合作的《北京宣言》和《行動計畫》。習近平主席宣布了中方未來3年同非方開展攜手推進現代化十大夥伴行動。包括文明互鑑夥伴行動，貿易繁榮夥伴行動產業鏈合作夥伴行動等。

新華社則報導，王毅強調，在峰會期間，中非雙方也就國際情勢和全球治理進行了戰略對表，一致同意在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛發展中國家共同利益，促進國際公平正義；一致同意實踐真正的多邊主義，推動落實三大全球倡議，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化；一致同意打破「小院高牆」、反對歧視偏見、糾正歷史不公，推動現代化發展事業惠及全體人民。

他說，本次高峰會發出了中非共謀發展的時代強音，彰顯了「全球南方」團結合作的堅定信心。中非「峰會周」點亮了共築人類命運共同體的「南方時刻」。

法勒和加科索表示，非中合作惠及幾乎所有非洲國家和所有領域，助力非洲加快邁向現代化，改變了非洲命運，必將作為國際合作的典範載入史冊。非方高度評價中非合作論壇第八屆部長級會議成果落實，高度讚賞習近平主席宣布的中非合作新倡議新舉措和中方為主辦峰會發揮的領導力。

兩人表示，本次高峰會充分彰顯了非中相知相親、團結協作和互利共贏，並取得圓滿成功。非方願同中方攜手落實高峰會成果與非中共識，深化非中友好，實現共同發展、共同繁榮。