台旅會到福建 推廣金馬澎觀光

在大陸宣布開放福建民眾到馬祖、金門旅遊後，交通部觀光署在大陸的旅遊辦事機構台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）昨天首度在大陸福建省福州市舉辦「金門─馬祖─澎湖旅遊推廣會」，邀請福建與海西城市旅遊業者參加，推廣金馬澎旅遊。

台旅會上海辦事處主任林洋廣向本報表示，陸客已經近五年不能到台灣旅遊，「難得金馬能夠開通」，大陸業者對金馬旅遊都非常有興趣。透過這次活動協助大陸業者掌握金馬澎觀光資源，包含介紹觀光景點、交通旅宿對接等。

台旅會指出，本次旅遊推廣會對象邀請福建省及海西城市從事來台觀光的旅行社業者約八十人參加外，金門縣政府、金門旅行公（協）會、連江縣政府、馬祖（觀光圈）旅行公（協）會、澎湖（觀光圈）觀光協會等單位也都派代表約四十人參加。

活動照片顯示，出席的台灣官員有金門縣府參議陳祥麟、金門縣觀光處處長許績鑫、連江縣府參議劉德全等。

陸方出席人員有六月底率觀光踩線團赴馬祖的福州市旅遊協會會長韓鳴、福建省閩台文化交流中心主任鄭金龍等。

此次活動還推廣了新的台灣觀光品牌三點○版「Taiwan–Waves of Wonder」，宣傳了台灣本島鐵道旅遊、自行車旅遊、廟宇文化，是否是在吸引陸客來台本島旅遊上有所期待？林洋廣表示，台旅會秉持歡迎陸客到台灣旅遊的態度，希望陸方早日恢復開放陸客到台灣旅遊。

台旅會表示，期待透過本次推廣會，讓台灣觀光品牌及金馬澎的旅遊知名度更進一步提高，吸引更多大陸旅客前往旅遊，促進當地旅遊經濟的繁榮發展。