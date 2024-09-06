陸撒幣非洲 債務陷阱爭議再起

大陸國家主席習近平宣布未來三年將提供非洲人民幣三千六百億元額度的資金支持。這個三年一次的論壇一直是大陸提供非洲貸款的主要管道，大陸持續推進與非洲建立更緊密的合作，但也引發讓非洲國家深陷債務陷阱的爭議。

大陸官媒環球時報指出，目前已有五十二個非洲國家及非盟委員與大陸簽署共建「一帶一路」合作文件，中非合作新建升級近十萬公里公路、超過一萬公里鐵路、近千座橋梁、近百個港口。基建以外，也增加了綠色發展、衛生健康、金融、數位創新等新興領域合作。

德國之聲報導，「一帶一路」主要是為發展中國家的大型基礎設施項目提供貸款，非洲為「一帶一路」倡議重點，但有批評者認為，該倡議讓非洲國家背負沉重債務。

根據倫敦智庫查塔姆研究所二○二二年底的報告，來自大陸的貸款占非洲總債務百分之十二。大陸亦是非洲多國主要債權國。

對此，中國人民大學國際關係學院教授王義桅向港媒星島日報表示，大陸向一些非洲國家提供貸款，這些債務涉及國計民生和基礎設施建設，且有資產作為保障，並不是「陷阱」。因為非洲國家以前向西方私人企業舉債，如今大陸影響力上升打破了「套路」，才引來指責。

自由亞洲電台報導，美國智庫傳統基金會非洲學者梅瑟威也認為，尚無直接證據表明大陸直接參與了狹義的「債務陷阱」外交，因為大陸發放一些貸款或以其他方式支持某些非洲項目是出於政治原因，而非商業原因。

紐約時報形容，習近平透過中非合作論壇打造「發展中國家捍衛者」形象，大陸官媒也透過系列文章強調大陸和非洲同為代表的「全球南方」。大陸能獲得的最直接支持是在外交舞台上，非洲國家在中美對峙加劇，聯合國會議劍拔弩張的氛圍中經常支持大陸。大陸能獲得的另外一項戰略資源則是礦產，非洲擁有全球三成的重要礦產儲量。

中國社科院西亞非洲研究所研究員賀文萍說，中非合作踐行了真正的多邊主義，維護了發展中國家的共同利益，更在全球「南南合作」中扮演了舉足輕重的角色。例如在聯合國等國際組織中支持非洲國家增加席位和話語權；在金磚、上合組織等多邊合作平台中加強與非洲國家的溝通與協作；在國際貿易體系中推動建立更加公平合理的貿易規則等。