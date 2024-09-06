中非峰會 習近平：3年援非1.62兆資金

二○二四年中非合作論壇峰會昨天在北京人民大會堂開幕，大陸國家主席習近平說，未來三年，中國願提供非洲國家人民幣三千六百億元（約合台幣一點六二兆元）額度的資金支持，以推動中非攜手推動現代化的「十大夥伴行動」實施。

時隔六年後，中非合作論壇峰會回歸北京舉行，是大陸近年規模最大的主場外交活動，非洲五十四國中，除與台灣建交的史瓦帝尼缺席外，其他五十三國均與會。開幕式上，共有五十一位非洲國家元首、政府首長及二位總統代表，非盟委員會主席和聯合國秘書長，和中非各界人士三千二百多人出席。

大陸外交部發言人毛寧四日表示，史瓦帝尼同台灣地區發展官方關係，不符合史方自身利益。中方相信史瓦帝尼遲早會認清國際大勢，做出符合歷史潮流的正確決定。

習近平昨天致詞時宣布，中方提議，和所有非洲建交國的雙邊關係提升到「戰略關係層面」，將中非關係整體定位提升至「新時代全天候中非命運共同體」。未來三年，中方願和非方攜手推動現代化「十大夥伴行動」，深化中非合作，引領全球南方現代化。

「十大夥伴行動」包括，主動「單方面」擴大市場開放，給予包括三十三個非洲國家在內的所有和大陸建交最不發達國家百分之百稅目產品零關稅待遇，擴大非洲農產品准入，提供十億元人民幣緊急糧食援助。

還有，為非洲創造不少於一百萬個就業機會，在非洲實施卅個清潔能源項目，及「願向非方提供人民幣十億元無償軍事援助，為非方培訓六千名軍隊人才和一千名警務執法人員，邀請五百名青年軍官訪華」等。

為此，大陸願提供人民幣三千六百億元額度的資金支持，包括人民幣二千一百億元信貸資金額度和人民幣八百億元各類援助、推動陸企對非投資不少於人民幣七百億元，也將鼓勵並支持非方在大陸發行「熊貓債」。

據中方發布，峰會通過「關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言」和「中非合作論壇—北京行動計畫（二○二五─二○二七）」，並指非方領導人稱，「堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力，堅決反對外部勢力藉台灣、人權等問題干涉中國內政。」

昨天，習近平還與波札那、納米比亞、迦納、盧安達、幾內亞比索、聖多美普林西比等國元首，以及聯合國秘書長古特雷斯舉行會見，過去幾天，習近平已密集與卅多名非洲國家元首和國際組織負責人雙邊會見。