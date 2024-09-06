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兩岸四地經貿論壇 韓國瑜：聚合「3緣」兩岸合作

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
立法院長韓國瑜（右）、海基會代理董事長許勝雄（左）昨出席兩岸四地經貿論壇。記者廖士鋒／攝影
立法院長韓國瑜（右）、海基會代理董事長許勝雄（左）昨出席兩岸四地經貿論壇。記者廖士鋒／攝影

中華民國工商協進會主辦、由兩岸四地組成的第十屆「海峽兩岸暨港澳經貿論壇」時隔七年再度於台灣登場，立法院長韓國瑜昨親自出席，韓致詞強調「中華文化是我們的根」，在中華文化的孕育之下，「地緣」、「人緣」、「商緣」三緣聚合，合作潛力無窮。但他並未另外受訪，整場論壇也沒有開放媒體採訪，相當低調保密。

據悉，本屆主題為「十屆有成，攜手向前」，設有人工智慧、綠色轉型等討論內容，安保措施嚴密，本報記者在報到處看到的名牌有大陸駐台企業高管、台灣駐陸工商機構，亦有知名兩岸關係學者受邀出席。

昨天工商協進會理事長吳東亮、大陸中國工業經濟聯合會執行副會長路耀華、香港中華總商會副會長曾智明及澳門中華總商會副理事長黃國勝，海基會代理董事長許勝雄、三三會理事長林伯豐等企業家出席。

回任海基會代理董事長的許勝雄，受訪表示兩岸企業的交流合作甚至融合，本來就可讓企業增強競爭力，他也強調「兩岸人民本來就應該多往來」，期待兩岸觀光、學位生的互相開放，「愈多隔閡或者不往來，反而造成更多猜忌」。對於解除禁團令，他則說「應該往正面發展」。

海基會 競爭力 韓國瑜

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