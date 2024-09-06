冷眼集／邊拋善意邊抹紅 兩岸政策精神分裂

近期大陸對外關係訴求穩定至上，對台民間交流也展現出「和」的主調，我方在國安和兩岸決策系統步調節奏卻顯得紊亂。

陸方近來陸續開放陸客至馬祖、金門旅遊後，恢復台灣文旦柚輸入；我方雖有行政院長卓榮泰喊話「友善的門已經打開了」，海基會秘書長羅文嘉稱「我方已竭盡所能拋出給對方善意的球，陸方若接球，兩岸交流會更密集」。

實際上，卻先是以「國安疑慮」為由拒絕原本有望開放的平潭包船來台，首波學術團來台交流又遭技術性暫緩，據傳都與國安和兩岸決策系統步調節奏不一致有關；昨天國安團隊針對美國白宮國安顧問蘇利文訪北京，更進一步直指，「已掌握中共趁蘇利文訪中操作認知作戰」。

限制交流外，惡意抹紅也持續。賴總統日前對宗教界喊話，稱中國特別喜歡透過宗教交流，免費招待台灣人去中國玩，不要被拐走。近期大陸邀台商、網紅到新疆旅遊拍片，行政院昨更呼籲國人留意赴中風險、台商注重自身商譽。

賴政府草木皆兵，以提醒為名包裝威脅之實。反觀旅居泰國的陸籍網紅Sean去年以自由行首次訪台，到處吃透透，不僅Youtube頻道爆紅，造訪的店家不少因此生意興隆，有人說他救了國旅，不久後，他更應高雄市政府觀光局邀請二度來台，宣傳高雄觀光，若照賴政府的標準，不也是大內宣？相對地，台灣網紅鍾明軒去大陸自由行，只因讚美旅遊過程，卻被暗指受招待，遭到網爆，被大酸是「大外宣」。兩者雙標不言而喻。

民間交流有助緩和兩岸關係，如何軟硬兼施考驗執政者智慧。相較北京軍演依舊卻祭出更多惠台措施，「軟的更軟、硬的更硬」，我方採取「口頭接球」策略，一邊高喊「拋出善意、盼陸接球」，一邊限制交流、惡意抹紅。與其說是兩手策略，更像是精神分裂。