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網紅新疆拍片 陸委會：恐觸反滲透法

聯合報／ 記者李人岳鄭媁廖士鋒／台北報導

中國大陸近來積極邀請台商、台灣網紅赴陸旅遊拍片，大力操作「新疆美好敘事」，引發國內外關注。行政院代理發言人謝子涵昨呼籲國人要留意赴中的風險，也提醒台商赴陸投資不僅可能影響自身商譽，也可能導致國家聲譽受損；陸委會則搬出「反滲透法」警告接受「境外敵對勢力」資助「傳播假訊息」就可能觸法。

但被追問這些網紅到底有沒有違反「反滲透法」？陸委會僅說，還要「特別觀察留意」。

陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會中指出，這波「新疆美好敘事」的宣傳，有一些意圖是要「洗白新疆的人權紀錄」。他也提醒我方企業家，因為新疆的人權問題，所以在出口新疆的產品，比如說棉花、成衣等等，「這些東西在國際上都是會受到抵制」。

國安單位則對媒體透露，一團由前總統馬英九時代的陸委會官員召集訪團，十九日將率台商台企到新疆考察。不過，國民黨方面表示毫無所悉，更批評該報導本身完全是匿名的放話，毫無事實依據。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，人民有旅遊自由，到新疆旅遊，不該賦予這麼多政治意涵。最近大陸推動一百四十四小時外國人免簽，多少全世界網紅去大陸旅遊，包括新疆旅行有很多網紅影片，難道都是中共招待？想也知道不可能。

蕭旭岑表示，國安官員把單純的新疆行講得如此複雜，究竟有何動機？呼籲特定官員不要用放話方式，阻絕兩岸人民自然坦誠交流的機會。

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