陸學術團訪台前夕 遭技術性卡關

中國大陸近來接連開放陸客赴馬祖、金門旅遊，又在中秋節前夕宣布恢復我文旦輸入，海基會、陸委會雖陸續釋出善意，不過本報掌握，昨天本有兩岸冰凍後首波學術交流團抵台，表面上因為專案審查還未通過而延後，實際上卻是「技術性卡關」，更傳出恐與國安和兩岸決策系統步調節奏的不一致息息相關。

對此，陸委會回應，本案目前由相關機關依法定程序審查處理中。政府支持兩岸健康有序交流的立場一貫，兩岸智庫間的交流，有利增進雙方相互了解，政府將審酌兩岸情勢及在確保國家安全原則下，循序推動。

大陸人士申請來台，除了觀光旅遊、社會交流（透過親屬關係），還包括專業交流（學術、科研、藝文、體育培訓、媒體駐點、短期專業交流等類型）、商務交流、醫美健檢等三類。疫情前交流仍熱絡，去年疫情管制解除後，在大陸人民來台卅個類別中有十五個仍須提出專案申請，包含個人赴陸旅遊、商務或專業交流、媒體赴陸駐點採訪等，大陸方面基本上已經恢復到疫情前的狀態，來台卻仍申請不易。

本報掌握，廈門大學台灣研究院學者團原訂昨天來台，原本將到政治大學國關所、東亞所交流，另一團廈大校長團原訂九月八日來台，卻在出訪前夕我方以專案申請尚未審查通過為由順延，號稱延至十月，但知情人士坦言，十月是否會放行恐怕還很難說。

親綠兩岸人士指出，美國已多次表達希望兩岸政府能夠全方位的交流，蘇利文日前也曾說，「愈是緊張對立衝突的國際關係環境，愈需要多管道、有效率的對話途徑」，美國應樂見兩岸能夠建立制度性地對話渠道，兩岸也都應當掌握契機進行可對話的交流議題。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中表示，此舉並不讓人感到意外，認為賴總統在選前於兩岸態度上較為謹慎，也有愈來愈強硬的趨向。他認為，美方未必希望兩岸關係亮綠燈，那也不一定符合台灣現在的環境，但還是要控管一條紅線，盡可能避免爆發衝突。