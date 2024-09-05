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賴清德專訪談話引熱議 陸國台辦：不斷「台獨」挑釁

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染所謂「中國威脅」，拒不接受「九二共識」。記者陳政錄/攝影
大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染所謂「中國威脅」，拒不接受「九二共識」。記者陳政錄/攝影

賴清德總統日前接受節目專訪，談話引發熱議，大陸國台辦5日晚間發布發言人答記者問，批評賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染所謂「中國威脅」，拒不接受「九二共識」，極力迎合外部勢力反華論調，大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」，完全是為其「台獨」立場服務、為其分裂圖謀服務。

大陸國台辦5日晚間發布發言人陳斌華「答記者問」，就賴清德接受專訪稱，中國不是因領土關係才想侵略台灣，真正目的是想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權，以及，絕不接受一個中國原則的「九二共識」，一旦接受就等於讓渡台灣主權等內容，做出回應。

陳斌華說，賴清德不斷進行「台獨」挑釁，大肆渲染所謂「中國威脅」，拒不接受「九二共識」，極力迎合外部勢力反華論調，大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」，完全是為其「台獨」立場服務、為其分裂圖謀服務。其一派胡言完全是偷換概念、混淆是非，充分暴露其謀求「台獨」、分裂國家和破壞台海和平的險惡用心。

陳斌華接著強調陸方立場，表示「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家」，根本不存在所謂「主權」。結束兩岸政治對立狀態，完成祖國統一，維護「中國領土和主權完整」，是對二戰成果和戰後國際秩序的捍衛。

他說，祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。

陳斌華還喊話，廣大台灣同胞要看清賴清德頑固堅持「台獨」立場、實施分裂國家活動的真實面目，充分認識「台獨」分裂的危險性和危害性，從民族大義出發，從維護自身安全和利益出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁、冒險行徑，致力維護台海和平穩定。

另，相較上述論述，賴清德在接受主持人張雅琴《雅琴看世界》專訪時，還提及，北京當局若重視領土完整，就應收回「璦琿條約」中遭俄羅斯佔領的土地，該說法於近日同樣受到熱烈討論，俄羅斯外交部也做出回應，但國台辦今晚發布的「答記者問」中，並未提及相關內容。

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