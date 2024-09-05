習近平計畫於金磚峰會晤普亭 陸駐俄大使：2國在伊朗核問題立場相似

俄衛網9月5日報導，中國駐俄大使張漢暉9月5日表示，大陸國家主席習近平計劃在喀山金磚國家峰會期間會見俄羅斯總統普亭，他還指，中俄兩國在伊朗核計劃問題上有著「統一或相似的立場」。

俄羅斯、中國和伊朗在今年7月表示，他們支持並將繼續支持伊朗核協議（《聯合全面行動計劃》）。

伊朗核協議在2015年由英國、德國、中國大陸、俄羅斯、美國、法國和伊朗達成。美國在2018年退出該協議，並宣布制裁德黑蘭。

俄羅斯自1月1日起擔任2024年度金磚國家主席國。峰會將於10月22日至24日在喀山舉行。

中國駐俄羅斯大使張漢暉日前在東方經濟論壇上對記者表示，中俄就中國大陸國家主席習近平訪俄出席金磚國家峰會保持接觸。

9月4日電 俄羅斯總統普亭表示，他期待中國國家主席習近平出席金磚國家喀山峰會，同時建議在峰會期間與習近平主席舉行單獨的雙邊會晤。

東方經濟論壇-2024於9月3日至6日在符拉迪沃斯托克（海參崴）遠東聯邦大學校園內舉行。今年東方經濟論壇的主題是「遠東-2030，共同努力，創造機遇」。來自76個國家和地區的6000多人將參加2024年東方經濟論壇。中國大陸國家副主席韓正赴俄羅斯符拉迪沃斯托克市出席第九屆東方經濟論壇。