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孫雯被控大陸代理人...陸駐美使館首發聲 宣稱：反對無端誹謗

中央社／ 台北5日電
前美國紐約州長辦公室副幕僚長孫雯被控擔任中國代理人。圖／美聯社
前美國紐約州長辦公室副幕僚長孫雯被控擔任中國代理人。圖／美聯社

針對前美國紐約州長辦公室副幕僚長孫雯被控擔任中國代理人，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇美東時間4日聲稱「具體細節我不了解」，但美方「頻頻炒作『中國特工』」的說法多有錯誤，中方堅決反對這種「無端誹謗和抹黑」。

美國之音（VOA）中文網報導，劉鵬宇是在發給媒體的聲明中作上述表示，這也是中國官方已知首度公開回應孫雯的中國代理人風波。

劉鵬宇在聲明中宣稱，「具體細節我不了解」。但近年來，美國政府和媒體「頻頻炒作所謂『中國特工』的說法」，其中很多後來被證實是錯誤的。

劉鵬宇還稱，中方要求「海外公民」遵守駐在國法律法規，並堅決反對針對中國的「無端誹謗和抹黑」。

但報導直指，孫雯（Linda Sun）並不是中國的「海外公民」，而是「歸化入籍的美國公民」，而她的丈夫胡驍（Chris Hu）也是美國公民。

根據報導，孫雯與胡驍被控違反美國「外國代理人登記法」，非法充當中國政府代理人，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕後被紐約檢方起訴。

起訴書指出，孫雯夫婦被控利用他們與紐約州政府官員的關係，未經註冊充當中國、中共的代理人。其他指控還包括簽證詐欺、外國人走私及洗錢共謀。胡驍則被控洗錢共謀，以及共謀銀行詐騙和濫用身分識別手段等。

此外，孫雯任職紐約州政府期間，多次介入並反對州政府與台灣官員互動，紐約州長侯可（KathyHochul）因此無法會晤台灣駐美使節。同時，孫雯更曾向邀請台灣官員與州長會晤的州議會人員，發出「勿安排會面」指示，還寫道「請拒絕，不想讓她（侯可）涉入敏感的中國與台灣事務」。

孫雯夫婦3日在紐約法院首度出庭，獲得交保，但被禁止與中國領事館和使節團進行任何聯繫。

大使館 孫雯 紐約

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