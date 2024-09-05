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陸客開放在即 縣府組團赴陸參加旅遊推介會行銷金門

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府在旅遊推介會上，大力推銷「秘境金門」詳盡介紹金門最夯的旅遊亮點，盼能重新迎接陸客曙光。圖／縣府提供
金門縣府在旅遊推介會上，大力推銷「秘境金門」詳盡介紹金門最夯的旅遊亮點，盼能重新迎接陸客曙光。圖／縣府提供

「台灣‧金門馬祖澎湖旅遊推介會」活動昨晚在大陸福州市展開，金門縣府由參議陳祥麟率觀光處處長許績鑫與組織金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光協會與旅行業者等一行18人到場參與，推廣金門獨特風光，盼昔日小三通旅遊榮景，能夠再現。

兩岸小三通自2023年1月7日正式復航，在8月30日大陸文旅部發布將恢復福建居民赴金遊與9月1日小三通航航班增班的雙重利好消息加持之下，小三通旅遊榮景再現，指日可待，金門縣政府觀光處表示，我們已經做好準備，地區接待能量尚且充足，旅行業者均摩拳擦掌，準備迎接睽違已久的陸客到訪。

據了解，此次活動由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會上海辦事分處（台旅會）主辦，原於8月底辦理，因故延期至9月5日，並邀集金門、馬祖與澎湖等離島三縣參加，邀請大陸地區組團社人員到場聆聽。同時，推介會以形塑台灣離島的山海畫廊為活動主軸，完整呈現海島的美麗風情，重新喚起大陸居民對金門的美好回憶，在日後政策開放之際，旋即前往金門走走看看。

此次旅遊推介會分別由金門、馬祖以及澎湖等三個城市代表進行簡報，各自主打不同的旅遊風貌獻，「秘境金門」是此次金門縣政府的旅遊推介主軸，詳盡介紹金門最夯的旅遊亮點，說明兩岸便捷的旅遊路線與蒞金型態，在揮別新冠疫情，盼能重新迎接陸客曙光。金門縣政府也準備金門特產福袋，讓活動現場100多名旅行商與體親身品嚐，成功將金門特產與「世界第一白酒」-金門高粱酒宣傳出去，讓參加者留下深刻印象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台灣‧金門、馬祖、澎湖旅遊推介會」活動昨晚在大陸福州市展開，金門縣府組織金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光協會與旅行業者等一行18人到場參與，推廣金門獨特風光。圖／縣府提供
「台灣‧金門、馬祖、澎湖旅遊推介會」活動昨晚在大陸福州市展開，金門縣府組織金門縣旅行商業同業公會、金門縣觀光協會與旅行業者等一行18人到場參與，推廣金門獨特風光。圖／縣府提供
金門縣府組團赴陸參加旅遊推介會行銷金門，參議陳祥麟上台致詞時也熱情邀約大家到金門一遊。圖／縣府提供
金門縣府組團赴陸參加旅遊推介會行銷金門，參議陳祥麟上台致詞時也熱情邀約大家到金門一遊。圖／縣府提供
金門縣府組團赴陸參加旅遊推介會行銷金門，會場播放金門的形象影片，相當受到關注。圖／縣府提供
金門縣府組團赴陸參加旅遊推介會行銷金門，會場播放金門的形象影片，相當受到關注。圖／縣府提供

小三通 澎湖 金門 陸客 馬祖

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