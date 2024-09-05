《璦琿條約》爭議再起 陸委會：韓正、普亭海參崴見面頗諷刺

晚清時期簽訂的《璦琿條約》讓中國喪失大片領土，近日賴清德總統公開質疑中共，如果真是為了領土完整為何不拿回俄羅斯佔有的那些土地，相關論述近日受到極大關注，陸委會5日下午則表示，大陸國家副主席韓正到海參崴見俄國總統普亭「頗為諷刺」，更指出中共對於台灣與俄羅斯是兩種態度，「中間有虛偽的部分」。

陸委會副主委梁文傑5日在記者會上指出，賴總統提及俄國璦琿條約侵佔中國的土地，「總統是指出一個歷史事實，可能我們這個年紀的人在當年的教科書裡面都知道這一段歷史，《璦琿條約》（1858年）加上後來的《北京條約》（1860年），大概割讓了100萬平方公里，是台灣的28倍大，接近30倍，如果真的是一點都不能少，為什麼不向俄國索討這些土地？」

他指出，最近也看到大陸國家副主席韓正到海參崴跟普亭（Vladimir Putin ）見面，「頗為諷刺，因為海參崴正是我們剛剛所講的，被俄國所侵佔的土地」，他強調，賴總統點出中共的態度，「對台灣是一副態度，面對俄國的時候又是一種另外一副態度，這中間是有虛偽的部分」。

此外，大陸文旅部宣布會在近期恢復福建居民赴金門旅遊，金廈小三通也從9月開始增班，梁文傑表示，小三通增班部分原因也是為了要因應未來可能會有比較多的大陸人士到金門跟馬祖旅遊，「目前申請的狀況還不多，可能是剛開始，所以我們還是希望大陸朋友到金門、馬祖旅遊的人能夠絡繹不絕」。

不過對於平潭與台灣本島海上客運直航的恢復，梁文傑仍重申，「這條航線目前還在研議，所以目前沒有新的進度」。