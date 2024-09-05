萬物皆可疑？陸國安部近日高調警告 「危險清單」尚不完整但廣泛

近年來，原本低調的中國國安部轉趨高調，頻繁發文警告許多足以危害「國家安全」事務，近1個月更趨密集，不但年輕人求職及身旁的好心人可能危及國安，面紙盒、鋼筆等物品，甚至連蜻蜓、鱷龜等動物，都可能是對國安的威脅。

紐約時報以「萬物皆可疑？一份中國國安部眼中的不完整威脅清單」為題報導，指中國國安部在過去1個月裡，每隔幾天就在「涉及範圍廣泛」的威脅清單上增添新的內容，並指這是為了讓民眾「保持警惕」，讓他們「幫助抵禦外敵」。

報導直指，這種「警鐘長鳴」，是中國最高領導人習近平更大範圍地推動國家安全的一環，旨在將國家安全提升為「頭等大事」，置於經濟發展等其他長期目標之上。

這篇報導提到，在中國政府看來，維護國家安全只靠增強情報部門或增加軍事投資遠遠不夠，政府需要將全社會動員起來，讓所有的中國公民參與。而以往行事隱秘的中國國安部，2023年為此建立微信公眾號，朝這個目標邁出了一步，每篇文章的點閱數都超過了10萬，且成為新浪微博上的熱門話題。

報導列舉被中國國安部列為可疑的對象，範圍涵蓋了人、事、物。其中包括「表面上的好心人」，警告間諜可能是冒充慷慨的捐助者，資助一名孤兒就讀大學，更報考公務員，任職後便被要求透露中國經濟政策涉密訊息，所幸他記住了「自己入職後接受的反間防諜宣傳教育」，舉報了這名被查出是「境外間諜」的好心人。

此外，「快遞」也被中國國安部盯上，除了提醒中國民眾不要將涉密文件郵寄給間諜，更警告一些「境外組織和個人」把鱷龜、美國牛蛙、紅火蟻等動物寄往中國，意在大量繁殖，破壞中國的生態系統。

而「尋找兼職工作的學生」也讓中國國安部警惕，認為這樣的學生可能會被境外間諜利用，因為間諜們會讓學生拍攝涉密科研基地的照片，並支付酬勞。

「申請留學的學生」更是危險族群。中國國安部說，這些學生可能在不知情的情況下，成為「傳播中國負面形象」的工具，還指一家留學仲介為了幫助學生被境外大學錄取，將「批評中國的政治內容」添加到學生的申請文書中，使這名學生在不知情下搖身一變成了「反華急先鋒」。

報導還提到，像是可能藏著攝影鏡頭的鋼筆、可能裝著竊聽器的打火機、看起來像隻蜻蜓的微型無人機、飯桌上藏著錄音機的面紙盒，乃至「一些不起眼的日常用品裡也可能暗藏玄機」的表述，都是中國國安部提出警告的物件。

英國蘭卡斯特大學中國政治研究學者朱波（Andrew Chubb）表示，中國希望將上述情景置於人們「腦中的首位」，讓「懷疑」成為日常生活的一部分。而中國最高層認為，中國普通民眾中的「多疑程度還不夠」，所以其願望就是「一直要讓人們提高警惕」。

報導指出，目前還不清楚中國國安部的宣傳運動效果如何。在受到嚴格審查的中國網路上，許多評論都表達支持立場。儘管如此，偶爾也會有一些諷刺性的評論，例如有人就問「郵寄報紙」是否也涉及洩漏國家機密？