我網紅赴新疆拍片受高度關注 陸委會搬出「反滲透法」警告

近期台灣網紅到大陸新疆參訪拍片的行程，受到部分學者、我方國安人士的高度關注，陸委會則強調，這波「新疆美好敘事」，確實有人在大做文章，陸委會還搬出「反滲透法」警告接受「境外敵對勢力」資助「傳播假訊息」就可能觸法，但被追問這些網紅到底有沒有違反「反滲透法」？陸委會則說還要「特別觀察留意」。

日前有我方情治單位人士向媒體指出，大陸邀請台商及年輕網紅赴新疆，意圖是要幫北京當局所做所為洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為，還特別點出前總統馬英九時代的陸委會高層官員召集訪團，9月19日將率台商台企到新疆考察。

就此，陸委會副主委梁文傑5日下午在記者會上表示，還在了解這一波「新疆熱」到底背後的真正的動因是什麼，並搬出「反滲透法」示警民眾。

梁文傑指出，確實注意到最近有關於新疆的投資旅遊，還有網紅的宣傳等等的次數相當多，還在了解這樣這一波新疆熱到底背後的真正的動因是什麼，他表示政府對於國人識讀中國大陸的一些政策與做法，「我們其實都很努力在推動」，對於這些相關的宣傳活動，也會密切注意。

他重申，這一波「新疆美好敘事」的宣傳，「我們看到確實有一些人在大做文章」，政府認為有一些意圖是要「洗白新疆的人權記錄」。對於投資的部分，他也提醒我方企業家，因為新疆的人權問題，所以在出口新疆的產品，比如說棉花、成衣等等，「這些東西在國際上都是會受到抵制」，企業家若要去新疆投資，必須要注意。

有媒體詢問，目前國內有沒有法規約束網紅到新疆拍片？梁文傑回應指，如果網紅是收了對岸的一些經費，「也就是說受到境外敵對勢力的指示、委託、資助，破壞社會秩序或者傳播假訊息、干擾選舉等等，都可能違反『反滲透法』的規定」。至於資金來源或者是網紅的抖內資金，陸委會也有注意到民進黨立委沈伯洋曾經提議應公開化跟透明化，他們也研議要修改「反滲透法」，「這個部分我們會密切注意」。

本報記者詢問，政府認為網紅到新疆拍片的意圖是要「洗白新疆的人權記錄」，是否陸委會有看到網紅的影片都在講新疆人權非常好，還是只要到了一個大陸的省份，而那個省份是我方政府認為人權上有問題，陸委會都會認為這是要洗白那個地方的人選記錄？「新疆美好敘事」到底有沒有觸犯「反滲透法」？

就此梁文傑回應表示，新疆大家都知道它是一個比較特殊的地方，跟大陸的其他的省份「是有些不一樣的」，所以突然來一波這樣的「新疆美好敘事」宣傳、大做文章，「我們當然要注意它的可能背後的用意，還有政策上的意圖」。他還說，至於這些網紅現在有沒有做出這些事情（觸犯反滲透法），或者是說將來有沒有可能做出這些事情，「我們要特別觀察留意」。