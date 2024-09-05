社運人士楊智淵遭判刑9年 陸委會要求中共立刻公開判決書

社運人士楊智淵近日在大陸被以分裂國家罪名遭判刑9年，陸委會5日表示嚴厲譴責，強調政府與家屬拒絕接受，並要求中共立刻公開判決書，說明相關判刑證據。

陸委會副主委梁文傑5日下午在記者會上宣布楊智淵遭判刑的消息。他表示，陸方今天指控楊志淵的罪名，「其實就是在指控絕大多數台灣人的生活日常」，中共的目的就是利用本案恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。

梁文傑強調，本案的判決結果恰好驗證中共日前發布的懲獨22條意見，「其實是針對全體台灣民眾而來，如果中共想要的話，任何台灣人都可以被定罪成台獨分子、台獨頭目」。

對於中共以分裂國家罪判處國人楊智淵有期徒刑9年，梁文傑指出，我方政府及家屬均拒絕接受此判決結果，政府再次提出嚴厲譴責，要求中共立刻公開判決書，並且說明相關判刑的證據。

梁文傑強調，「中共利用軟硬兩手拉誘國人赴陸，少數在地協力者及受到中共利用的網路宣傳者還呼應中共的訴求、企圖鬆懈大家的心防，政府要再次提醒國人應該慎思赴陸的必要性，留意兩岸法規及體制的不同」。

對於楊智淵目前的關押處以及政府是否協助家屬前往探視，梁文傑透露，楊智淵現在是在溫州，他被判刑的法院是溫州，家屬的部分，「我們都會跟家屬保持聯絡」。

公開資料顯示，楊智淵2022年1月出境前往大陸後就未返台，當年8月大陸央視節目揭露浙江省溫州市國家安全局「依法對長期從事『台獨』分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查」，中共方面認為他推行「急獨」路線，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。