外媒相繼離開大陸…英國資深記者：在中國做記者是孤獨的

英國資深記者、《經濟學人》北京分社局長任大偉（David Rennie）在其專欄「茶館」（Chaguan）宣布離開中國，此事也突顯在中國的西方記者近幾年大量離開中國的現象。

根據新加坡《聯合早報》表示，從2018年5月起，任大偉在《經濟學人》的專欄「茶館」（Chaguan）共連載220篇文章，他實地走訪中國各地，並寫下自己的觀察，探討中國社會、政經和文化議題。在8月29日連載告別之作，任大偉宣布自己將離開中國，但沒有說明離開中國的原因。

任大偉在文章中形容，在中國做記者是「孤獨的」，大多外媒記者因為騷擾而離開或被驅逐。即使記者自願離開，外媒機構也難以為繼任者取得新簽證。他在文章中最後提到，在填補他空位的繼任者拿到簽證前，「茶館」將暫時停更。

網路媒體《香港01》引述韓媒《朝鮮日報》報導指出，西方記者正在加速離開中國，過去六年，《紐約時報》中國特派員從10人減至2人，《華爾街日報》從15人減為3人，《華盛頓郵報》從原有的2人降到零人。就連韓國媒體的北京特派員，人數也在兩年內從40多人減少到30多人。

報導又指，今年4月外國駐華記者協會發表的一項針對101名成員的問卷調查結果顯示，81%受訪者曾在採訪過程遭遇中國當局干預、騷擾與暴力，71%受訪者表示自己的手機可能遭駭客入侵。

即使外國記者和顧問想盡辦法留在中國，也會遇到難以獲取資訊或是找到有公信力的數據，更遑論與中國高層或專家接觸。