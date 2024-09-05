北京人民大會堂會見！習近平會聯合國秘書長 強調踐行真正的多邊主義

9月5日中午，大陸國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會開幕式結束後，在北京人民大會堂會見出席中非合作論壇北京峰會的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），雙方皆強調共同踐行多邊主義。

習近平表示，他提出構建人類命運共同體，希望讓包括非洲在內的世界人民都過上幸福生活，這也符合世界百年變局下，各國人民的共同願望和嚮往。他表示，中方讚賞聯合國一貫重視非洲，願同聯合國加強合作，共同助力非洲實現和平穩定和發展振興。

習近平並介紹中共二十屆三中全會和對當今世界形勢的看法，他指出，儘管前方有各種不確定性甚至驚濤駭浪，但是人類發展進步的大方向不會改變。他提出高質量共建「一帶一路」以及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，希望各國攜手構建人類命運共同體。

他強調，踐行真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，始終是中國外交堅守的原則，不會改變。當前，國際形勢變亂交織，聯合國的重要作用更加凸顯，應該更加積極作為。中方將繼續積極參與聯合國各領域工作，支持聯合國舉辦未來峰會，推動國際金融架構改革，加強人工智能治理，為世界和平和發展事業作出更大貢獻。

古特雷斯表示，中國同非洲的合作有助於減少非洲所遭受的歷史不公，幫助非洲實現和平和發展。聯合國願同中方加強協作，抵制人為製造分裂、損害共同進步的行為，共同踐行多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，構建人類命運共同體。聯合國正在全力籌備未來峰會，希望同中方密切溝通，推動國際金融架構改革，加強全球人工智慧治理。

古特雷斯4日先會見大陸國務院副總理丁薛祥。丁薛祥在會見中表示，中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系，願同聯合國進一步深化合作，踐行真正的多邊主義。古特雷斯則表示，期待同中方加強合作，推動包括非洲問題在內的全球治理更加公正合理。

習近平今年7月4日在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織峰會期間也有會見古特雷斯。習近平當時表示，聯合國是踐行多邊主義、推進全球治理的核心平台，作用只能加強，不能削弱。並支持聯合國未來峰會，希望峰會發出堅持多邊主義、加強團結合作的積極信號。

古特雷斯當時則表示，聯合國願全力推動國際金融架構調整和人工智慧全球治理，推動全球治理更加公正合理，更加有利於發展中國家實現共同發展。並感謝中方支持聯合國的事業，踐行多邊主義。