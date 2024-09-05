中非關係升級 分析：強化在太陽能與農產合作

對於未來的中非關係升級，中國現代國際關係研究院非洲研究所副研究員孫紅表示，要加強中非在太陽能、水力與風力等清潔能源的合作，也要進一步加大非洲國家農產品輸入中國的力度。

2024年中非合作論壇4至6日在北京舉行。根據中國官媒央視新聞報導，孫紅針對中非合作的進一步推進作上述表示。

孫紅指出，在經貿領域上中非要扣緊現代化，推動經貿合作提質升級。在基礎設施領域要著重打造經濟走廊式的交通動脈，也要幫助非洲國家盡快實現糧食的自給，確保糧食安全。

值得注意的是，孫紅提到，要注重培育中非合作的新成長點，強化經濟新動能的牽引，包含數字經濟領域，要進一步提升中非跨境電商的合作水平。在清潔能源領域，要加強中非在太陽能、水力還有風力等清潔能源的合作。

這則報導並提到，在這兩天密集的雙邊會晤當中，可以看到已經提出了要進一步加大非洲國家農產品輸入中國的力度。比如說查德的花生、芝麻，馬拉威的花生，辛巴威的酪梨等，「未來可以看到這些農產品出現在中國的消費者的餐桌上」。

外界認為，中國正在尋找將產能過剩的太陽能等產業外銷，非洲國家是目標買家。在昨天的中國外交部記者會上，有媒體詢問，以中國石油為代表的中國能源企業與非洲各國展開多領域合作，如何看待中非能源合作的前景？發言人毛寧形容，中非能源合作有強大內生動力和廣闊發展前景。

她並稱，近年來中方通過技術轉讓、項目合作和金融支持，推動中非能源合作不斷深入，中國在非洲實施的清潔能源和綠色發展項目已經達到了數百個，幫助非洲國家加強能源安全，也在非洲和全球範圍內減緩了氣候變化影響。

毛寧表示，「能源合作是中非合作的重要組成部分」。

另外，中非合作論壇北京峰會今天通過「關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言」、「中非合作論壇－北京行動計劃（2025－2027）」。根據今年中非合作論壇北京峰會的議程，今天下午國家會議中心將舉行4個高級別會議，主題分別是治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」。明天上午將舉行第八屆中非企業家大會，中國國務院總理李強將出席並致辭。

北京為了中非合作論壇能夠有秩序地舉行，城市街頭出現站崗的武警與民兵，地鐵站也不斷廣播從1日開始會加強安檢，強化峰會期間的維穩。

官方也發布通告，規定從2日凌晨0時起至6日深夜12時，在北京禁止一切單位、組織與個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂與廣告性飛行活動。