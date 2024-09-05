台商網紅赴新疆旅遊引關注 政院：已有掌握

中央社／ 記者賴于榛

行政院代理發言人謝子涵今天表示，中國政府邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆一事引起社會大眾討論，目前相關單位都已掌握訊息，也呼籲國人及台商都要注意赴中風險，包含影響商譽或導致國家聲譽受損。

日前有國安人士指出，中國政府邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆，恐是要幫北京當局在新疆所做所為洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為。美國台灣觀測站（US Taiwan Watch）昨天在華盛頓舉行座談會時，奧克蘭大學通訊新聞及公共關係系副教授蘇巧寧也示警，「應注意中國野心」。

謝子涵今天主持政院會後記者會，回應媒體提問指出，政院最近有留意到這個議題引起社會大眾討論，目前相關單位都有掌握相關訊息，也再次呼籲國人及台商都必須注意赴中風險，不僅可能影響商譽，也可能導致國家聲譽受損。

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