中非合作論壇 習近平提現代化十大夥伴行動

中非合作論壇北京峰會4日至6日召開，開幕式於5日上午在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平出席開幕式時表示，未來三年要與非方展開推進現代化「十大夥伴行動」，涵蓋產業、醫療、農業和軍事等各面向，引領全球南方現代化。

這「十大夥伴行動」為：

一、設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心，邀請1,000名非洲政黨人士到中國大陸交流，深化雙方治黨治國經驗交流。

二、主動單方面擴大市場開放，給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定。

三、打造產業合作增長圈，著力建設中非經貿深度合作先行區，啟動「非洲中小企業賦能計劃」，共建中非數位技術合作中心，建設20個數位示範項目。

四、在非洲實施30個基礎設施聯通項目，打造陸海聯動、協同發展的中非互聯互通網絡，為非洲大陸自由貿易區建設提供幫助，深化物流和金融合作。

五、和非方共同發表在全球發展倡議框架內深化合作聯合聲明，實施1,000個「小而美」民生項目，注資中國－世界銀行夥伴關係基金，支持舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯。

六、與非方成立中非醫院聯盟、共建聯合醫學中心，向非洲派遣2,000名醫療隊員，實施20個醫療衛生和抗瘧項目，推動中國企業投資藥品生產，支持非洲疾控中心建設。

七、向非洲提供人民幣10億元緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟，實施500個公益項目，創造不少於100萬個就業崗位。

八、共建工程技術學院，建設10個「魯班工坊」，面向非洲婦女和青年，提供6萬個研修名額，實施中非「文化絲路」計劃和「廣電視聽創新合作計劃」。

九、在非洲實施30個永續能源項目，建設氣象早期預警業務平台，展開防災減災救災和生物多樣性保護合作，設立中非和平利用核技術論壇，共建30個聯合實驗室，進行衛星遙感、月球和深空探測合作。

十、向非方提供人民幣10億元無償軍事援助，為非方培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪問中國大陸，推動中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航。