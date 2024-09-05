推中非合作 習近平宣布1.6兆資金支持、供百萬就業

2024年中非合作論壇峰會5日上午在北京人民大會堂開幕，大陸國家主席習近平宣布實施中非「十大夥伴行動」，包括為非洲創造不少於100萬個就業機會、培訓6,000名軍隊人才等。為此，未來三年，中國政府願提供人民幣3,600億元（約合新台幣1.62兆元）額度的資金支持，並將鼓勵非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域合作「提供強有力支持」。

2024年中非合作論壇峰會開幕式5日上午舉行，習近平在和參會的非洲53國和非盟委員會、國際組織代表合影後，共同步入會場，並發表主旨演講。

習近平首先宣布，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最佳時期。「面向未來，我提議，將中國同（和）所有非洲建交國的雙邊關係提升到『戰略關係層面』，將中非關係整體定位提升至『新時代全天候中非命運共同體』。」

習近平接著說，中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮，譜寫建構人類命運共同體的嶄新篇章。他表示，要攜手推進公正合理的現代化、開放共贏的現代化、人民至上的現代化、多元包容的現代化、生態友善的現代化和和平安全的現代化。

習近平繼續宣布，未來三年，中方願與非方進行中非攜手推動現代化十大夥伴行動，深化中非合作，引領全球南方現代化。

十大行動分別為：文明互鑑夥伴行動、貿易繁榮夥伴行動、產業鏈夥伴行動、互聯互通夥伴行動、發展夥伴行動、衛生健康夥伴行動、興農惠友夥伴行動、人文交流夥伴行動、綠色發展夥伴行動、安全共築夥伴行動。

習近平說，中方願與非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡及25個中非研究中心，邀請1,000名非洲政黨人士來華交流。

中方願主動單方面擴大市場開放，給予包括33個非洲國家在內的所有和中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，擴大非洲農產品准入，注資中國－世界銀行夥伴關係基金，協助非洲發展，願和非方成立中非醫院聯盟，共建聯合醫學中心。

中國還將向非洲提供人民幣10億元緊急糧食援助，興建10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，興建中非農業科技創新聯盟；實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，為非洲創造不少於100萬個就業機會。

同時，中國將深入推廣「未來非洲職業教育」計劃，共建工程技術學院，興建10個「魯班工坊」，重點針對非洲婦女及青年，提供6萬個研修名額，願在非洲實施30個清潔能源項目，設立中非和平利用核子技術論壇，共建30個聯合實驗室。

在安全共築夥伴行動方面，中國「願向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華」等等。

習近平說，為推動「十大夥伴行動」實施，未來三年，中國政府願提供人民幣3,600億元額度的資金支持，包括提供人民幣2,100億元信貸資金額度和人民幣800億元各類援助、推動中國企業對非投資不少於人民幣700億元。中國也將鼓勵並支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

習近平最後說，非洲有句諺語「同路人才是真朋友」。現代化道路上一個都不能少，一國都不能掉隊。讓我們凝聚起28億多中非人民的磅礴力量，在現代化征程上攜手同行，以中非現代化助力全球南方現代化，繪就人類發展史上嶄新畫卷，共同推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。